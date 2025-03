O vinho para brindar o Oscar

Na torcida pelo filme brasileiro Ainda Estou Aqui e pela atriz Fernanda Torres, há um vinho, aliás cinco, para brindar na cerimônia do Oscar. Neste domingo à noite, no Dolby Theatre, serão servidos cinco rótulos ligados ao mítico Château Haut-Brion, um dos cinco únicos premier grand cru classé de Bordeaux, classificação concedida em 1855. É também o único dos premier grand cru em Graves, uma das sub-regiões bordalesas. Os quatro demais – châteaux Lafite, Latour, Mouton-Rothschild e Margaux – têm seus vinhedos no Médoc.

Na carta de vinhos do Oscar, estará o Le Clarence de Haut-Brion, que é o segundo vinho do Haut-Brion, e o La Clarté de Haut-Brion, branco elaborado com uvas cultivadas tanto no Château Haut-Brion como no Château La Mission Haut-Brion. Estarão nas taças dos convidados para a 97ª cerimônia ainda outros três vinhos da Domaine Clarence Dillon, com a marca Clarendelle: o tinto, o branco e o de sobremesa (Amberwine). A Clarendelle pertence aos herdeiros de Clarence Dillon, que comprou o Haut-Brion em 1935 e recuperou a sua glória.

A DOMAINE DE DILLON

Atualmente são três propriedades da família Dillon em Bordeaux. A primeira, e mais famosa, é o Château Haut-Brion, que fica em Pessac, na margem esquerda de Bordeaux. É a propriedade mais antiga da região, e os primeiros registros de vinho ali datam de 1521.

Desde 2008, é administrada pelo príncipe Robert de Luxemburgo, da quarta geração dos Dillon. A segunda é o La Misson Haut-Brion, próxima da primeira, também em Pessac, e a terceira é o Château Quintus, em Saint-Émilion. E há a marca Clarendelle, que elabora vinhos com a filosofia e a supervisão da equipe enológica do Haut-Brion, liderada pelo enólogo Jean-Philippe Delmas, e de preços mais acessíveis.

A marca Clarendelle elabora vinhos com a filosofia e a supervisão da equipe enológica do Haut-Brion Foto: Clarendelle/Divulgação

PLACE DE BORDEAUX

A academia divulgou que as garrafas estarão presentes no evento, mas não se todos os rótulos estarão disponíveis para todos. Os vinhos desta região francesa seguem um sistema próprio de comercialização, na chamada de Place de Bordeaux, e vários negociantes podem comprar e revender os brancos e tintos locais. Na prática, significa que não há exclusividade para importar estes vinhos, ao contrário das demais regiões produtoras.

Para o consumidor, é possível encontrar estes vinhos em diversas importadoras, muitas vezes, de safras diversas. Na Clarets, por exemplo, o Château Haut-Brion 2002 é vendido por R$ 8.499,60. Na Mistral, o vinho da safra 2020, que obteve 100 pontos, a nota máxima, do crítico James Sucking e 99 de Robert Parker, é comercializado por R$ 13.794.

Dos rótulos do Oscar, o Le Clarence de Haut-Brion é o segundo vinho do château, e ganhou este nome em 2005. Antes, era chamado de Château Bahans Haut-Brion. Explica-se: os grandes castelos bordaleses elaboram o seu grand vin e também um segundo vinho, que tem, em geral, uvas vindas de vinhedos ainda mais jovens, em proporções diferentes das definidas para o vinho principal ou de variedades não utilizadas no primeiro vinho.

Aqui, a safra de 2023 foi elaborada com merlot (55,5%), cabernet sauvignon (40,9%) e cabernet franc (3,6%), enquanto o Haut-Brion da mesma safra tem 52,3% de merlot, 38,6% de cabernet sauvignon e 9,1% de cabernet franc. No Brasil, a safra 2015 do La Clarence, que teve nota não tão alta dos críticos especializados (93 de Robert Parker) vale R$ 2.258, na Grand Cru.

CLARENDELLE

O branco La Clarté de Haut-Brion 2011 está por R$ 1.490 na World Wine. Este é o segundo branco da vinícola, que também elabora o Château Haut-Brion Blanc, e resulta em um blend de sémillon e sauvignon blanc. Do Clarendelle, estão no Brasil o Blanc 2022, um corte de sauvignon blanc, sémillon e muscadelle, e o Rouge 2016 (cabernet sauvignon, merlot e cabernet franc), cada um vendido por R$ 289, na World Wine.

É a terceira vez que a Haut-Brion coloca os seus vinhos na cerimonia do Oscar e nos coquetéis para os membros da academia em Nova York, Londres e Los Angeles.