Na tela, direto da Itália, o CEO da vinícola Marchesi Antinori, Stephano Carpaneto, Foto: Leandro Furtado

O clima nunca influiu tanto nas características do Tignanello, um dos grandes supertoscanos, como nas últimas quatro safras. A constatação, quase um desabafo, é de Stefano Carpaneto, CEO da vinícola Marchesi Antinori, no lançamento da safra de 2020 no Brasil. Um dos primeiros supertoscanos (na verdade, é o segundo, já que teve sua primeira safra em 1971, enquanto o Sassicaia fez seu debut anos antes, em 1968), o Tignanello faz bastante sucesso em mercados como o brasileiro e o norte-americano.

E é chamado de supertoscano por mesclar uvas italianas (a sangiovese) com variedades francesas, no caso as cabernet sauvignon e franc, e trazer um estilo mais internacional aos tintos então elaborados na Toscana e, assim, contrastar com os chiantis, elaborados apenas com as variedades italianas.

Safra difícil

Mas mesmo com o clima nada regular – 2017, por exemplo, teve muito calor e uma produção reduzida pelas geadas, enquanto 2020 é um ano de muita chuva nas vésperas da colheita –, o desafio é manter o estilo do vinho, que tanto prestígio traz à centenária vinícola italiana, fundada em 1385 e hoje em sua 26ª geração. “Cada safra é mais difícil que a anterior, principalmente pelas mudanças climáticas”, afirma o italiano. Suas declarações foram feitas à distância já que ele estava na Itália e apresentou o vinho, agora importado pela Berkmann e vendido por exatos R$ 2.319,90, por vídeo conferência para o mercado brasileiro.

PUBLICIDADE

O estilo é uma questão que Renzo Cotatella, que lidera a enologia da vinícola, sabe resolver. Mesmo com o 2017 pronto para consumo, e harmonizando com receitas à base de carne bovina, e o 2020 ainda pedindo muito tempo em garrafa, há uma espinha dorsal que molda o Tignanello. Primeiro, as porcentagens de uvas que compõem o tinto variam pouco, com a sangiovese representando ao redor de 70% da receita, seguida por 25% da cabernet sauvignon e de 5% da cabernet franc. A vinificação também é semelhante ano a ano: primeiro as variedades fermentam separadamente, o blend é realizado no final do ano, e o tinto segue para o amadurecimento em barricas de carvalho. Mas aqui, neste afinamento em madeira, há uma preocupação em trabalhar cada vez mais com barricas de carvalho usadas, em porcentagem ao redor de 60% de carvalho francês e 40% de carvalho húngaro.

Consumidor

Porém, mais do que o clima, a preocupação de Carpaneto, é de entender as preferências do consumidor. “Ele vem mudando nos últimos 10, 15 anos, não quer tanta sensação de madeira no vinho e quer um tinto balanceado desde jovem”, diz o italiano. Isso explica, por exemplo, a opção por usar uma porcentagem de barricas usadas. E explica também a mescla da sangiovese com as variedades francesas cabernet sauvignon e franc. Tudo para que o tinto chegue ao mercado já pronto (ou quase pronto) para ser consumido. Na degustação, pode-se dizer que o 2020 estava pronto para consumo, mas é certo que o tinto vai ganhar mais complexidade com o tempo.

Carpaneto fala também de estudos em porta-enxerto (a parte debaixo da videira, em geral de variedades americanas) para novos plantios, em micro-oxigenação, em tanques de formato trancocônico, todos termos mais técnicos, mas que revelam o investimento no vinhedo e na vinícola. E também de sustentabilidade, com a redução no uso de herbicidas nas vinhas. Por que além das mudanças climáticas, a sustentabilidade ganha força como obrigação das vinícolas, principalmente as que tem a exportação como mercado principal.