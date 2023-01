Os livros, de vinho, claro, para janeiro

Tudo sobre vinhos, de Sébastien Durand-Viel, é o mais novo livro sobre vinhos a chegar no mercado brasileiro. Lançamento da Senac São Paulo, ele se propõe a explicar o vinho a partir de 100 perguntas. A primeira, claro, é o que é vinho; a segunda, desde quando se produz vinho, e os capítulos seguem com as questões básicas deste mundo, como um bom manual para os iniciantes. Algumas das perguntas são muito bem explicadas, outras suscintas ou simplificadas demais e há aquelas questões, ainda, com alguns errinhos de tradução (Sauternes, a região de vinhos doces ao sul de Bordeaux, por exemplo, está grafada de forma errônea).

O livro aposta na introdução ao mundo do vinho, aproveitando o volume recorde de pessoas que começaram a procurar entender mais do assunto, principalmente a partir da pandemia, e é vendido por R$ 140. Ricamente ilustrado, a obra de Durand-Viel me lembra um outro livro, este pré-pandemia, que gosto de indicar para os iniciantes (e os iniciados também). É o Guia Essencial do Vinho Wine Folly, escrito por Madeline Puckette (Intrinseca, R$ 94,90). Com primeira edição em 2015, é a obra que trouxe a revolução visual aos amantes do vinho, explicando, com muitos desenhos e gráficos as sutilezas deste segmento.

Guia Essencial do Vinho Wine Folly

O Wine Folly é uma publicação mais completa, com ótimo didatismo, mas não tão rápida de ler como o de Durand-Viel. Os dois casos, no entanto, são livros que fogem do modelo professoral dos guias básicos de introdução ao vinho. Outro livro que chegou no mercado no final da pandemia é o “Malbec Mon Amour”, escrito por Laura Catena e Alejandro Vigil; ela, filha do mítico Nicolas Catena, e ele o principal enólogo deste grupo vinícola argentino. Aqui o aprendizado sobre vinhos acontece a partir de uma viagem pelos vinhedos de malbec, com fatos históricos e curiosidades sobre a principal variedade dos vinhos argentinos (R$ 74,90, na Amazon).

Dos lançamentos recentes, outra obra que me chama atenção é o Conversas acerca do vinho, da sommelière Gabriela Monteleone. Financiado pelo Catarse (site de financiamento coletivo) e vendido por R$ 65, o livro é uma reflexão sobre como o vinho é elaborado atualmente, com questionamentos sobre a ética da produção agrícola, a valorização dos pequenos produtores, inclusive os brasileiros. A publicação nasceu a partir das degustações on-line que a sommelière, conhecida pela sua atuação no restaurante DOM, de Alex Atala, em seu projeto pessoal, o Tão Longe, Tão Perto. É também um contraponto nas prateleiras de guias de iniciação ao vinho das livrarias.