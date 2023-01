Os vinhos da posse

A Casa Valduga foi a vinícola que brilhou no jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja ofereceram ontem a alguns dos principais chefes mundiais, após a solenidade de posse. Para harmonizar com receitas como a casquinha de castanha com farofa de licuri ou os churros de tapioca com vatapá, foram escolhidos o espumante Casa Valduga Arte Brut e o tinto Terroir Cabernet Sauvignon 2018.

Além do espumante e do tinto, algumas garrafas do Matiz Alvarinho 2020, da vinícola Hermann, também foram servidas. O branco não estava previsto no menu, composto por receitas de oito chefs de cozinha, mas é um vinho que faz sucesso nas recepções do Itamaraty, e algumas garrafas acabaram por ser servidas.

O espumante Brut da Casa Valduga foi um dos rótulos escolhidos para a mesa da posse do presidente Lula

A escolha dos rótulos seguiu o critério de vinho com qualidade, preço e também com quantidade de garrafas suficiente para atender aos 3 mil convidados. A Valduga comercializa o espumante por R$ 75 e o tinto, por R$ 90.

Os rótulos foram uma sugestão da Open House, empresa carioca que há 1,5 ano venceu a licitação para organizar os eventos do Itamaraty, e pelo próprio Itamaraty. Sempre que há recepções com chefes estrangeiros, o protocolo prevê rótulos brasileiros. No passado, os vinhos eram definidos a partir de uma licitação (a última foi realizada cinco anos atrás). Atualmente, é a empresa organizadora, no caso a Open House, que compra os vinhos, a partir da aprovação do próprio Itamaraty.