Por que dar uma chance para os vinhos italianos?

A Itália se tornou o maior produtor mundial de vinhos, segundo a OIV (Organização Internacional da Uva e do Vinho), no ano passado. Foram 49,8 milhões de hectolitros elaborados, o equivalente a 19,3% do total. O país é também o maior exportador de vinho, em volume, para o mundo.

Mas por aqui os brancos e tintos do país da Bota ocupam apenas a quarta colocação entre os rótulos importados, mesmo com a nossa enorme colônia de descendentes de italianos. Nossos vizinhos Chile e Argentina, junto com Portugal, lideram no ranking de vinhos importados pelas empresas brasileiras, com uma participação maior que 75% do mercado. Resta à Itália uma fatia de 8,6% (a França vem a seguir, em quinto lugar, com 6,7% deste total). Os dados são da Ideal Consulting.

SINAIS TROCADOS

Há um contraste entre a importância dos vinhos italianos no mercado mundial e seu espaço entre os consumidores brasileiros. O evento “I Love Italian Wines”, realizado nesta semana em São Paulo e no Rio de Janeiro, mostrou que está na hora de os brasileiros darem uma oportunidade para os rótulos. O principal argumento é a qualidade crescente do que se prova na taça, como mostraram os 12 vinhos selecionados para a degustação, organizada pela Italian Trade Agency (ITA), em parceria com a Vinitaly, a maior feira de vinhos do país, realizada em Verona; e a Wine South America, que acontece em Bento Gonçalves (RS).

A prova, conduzida pelo especialista Jorge Lucki, foi quase um convite para redescobrir a Itália ou para dar uma chance para DOCs (sigla para denominação de origem controlada) não tão famosas. Não havia nenhum chianti ou brunello, por exemplo, na seleção. Mesmo no caso de regiões conhecidas, como o Piemonte, os vinhos eram de DOC menos famosas, como um Roero Arneis ou um Sforzato di Valtelina, no próprio Piemonte. As exceções foram um prosecco rosé, o La Gioiosa (R$ 159,69, na Barrinhas), aqui lembrando que desde 2020 é permitido elaborar rosados na região, com a uva pinot nero; e o um barolo, o Riserva 10 Anni, da Bel Colle, que encerrou a degustação, vendido por R$ 670, na Decanter.

QUASE UM CHAMPANHE

Na ordem de serviço, de espumantes, brancos e depois os tintos, a primeira surpresa foi um espumante Trento Doc, e não um Franciacorta, esta uma região que é sinônimo de grandes borbulhas italianas. O espumante escolhido foi o Riserva, da Cantina Romanese, elaborado apenas com a chardonnay e com um estágio de 48 meses em contato com as leveduras. Fresco, complexo nos aromas e sabores, é vendido por R$ 599, na DOC Vineria. Tem preço e qualidade dos bons champanhes franceses.

Degustação destaca a qualidade crescente dos rótulos da Itália Foto: Irene Kredenets/Unplash

Os preços são também um indicativo da dificuldade de aumentar o consumo destes rótulos no Brasil. No painel, apenas um rótulo com valor para o consumidor abaixo dos R$ 200. Mas sempre vale o ensinamento que os vinhos de mais alta gama das vinícolas são uma escola para que os mais simples também ganhem qualidade.

BRANCOS EM DESTAQUE

Nos vinhos brancos, uma delícia encontrar o frescor e as notas minerais do La Raia, um Gavi DOCG (o G é o complemento de Garantida para as DOCs), elaborado com a uva cortese (R$ 233, na Élevage Brasil); assim como as notas florais e a textura do Lenza di Munti 720, um Etna Bianco, feito com as uvas carricante e catarrato nos solos vulcânicos da Sicília (R$ 389, na Zahil), assim como a complexidade do Bricco Al Pascolo, um Roero Arneis Riserva DOCG, a procura de importador no Brasil.

A COMPLEXIDADE DOS TINTOS

Nos vinhos tintos, vale chamar atenção para três DOC pouco consumidas por aqui: o Refosco dal Pendunculo Rosso, um tinto do Friuli-Venezia Giullia (foi degustado o Refosco do produtor Colutta, por R$ 236, na Premium) e o Sforzato di Valtelina DOCG, elaborado com a uva nebbiolo da região da Lombardia (R$ 549, na Mondo Italy). O terceiro destaque foi um Taurasi, DOCG da Campania, que mostra os encantos da uva aglianico. É vendido por R$ 490, na Vinifera Import.