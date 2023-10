Seis uvas que contam uma história

Quais são as uvas mais representativas do Alentejo, a maior região vinícola de Portugal? Para Pedro Baptista, principal enólogo da Fundação Eugénio de Almeida, elas são formadas pela trincadeira, aragonez, castelão, afroucheiro, moreto e tinta caiada, nas tintas; e antão vaz, arinto e roupeiro nas brancas.

Foram estas as variedades que Baptista escolheu para elaborar os vinhos comemorativos dos 60 anos da fundação, instituição referência no Alentejo, criada pelo mecenas e filantropo Vasco Maria Eugénio de Almeida em 1963. E por aqui mais conhecida pelo Pêra-Manca, seu rótulo premium, e pela marca Cartuxa – há ainda a EA, de vinhos de preços mais acessíveis, todos importados pela Adega Alentejana. A viticultura, vale o parêntese, é a principal atividade da fundação e financia as suas obras sociais.

“Nestas seis décadas, o Alentejo mudou muito, mas o estilo Cartuxa manteve a sua essência. É o Alentejo clássico”, resume o crítico Luís Lopes. Uma das principais referências do vinho português, Lopes conduziu uma degustação com o enólogo Baptista, que abriu as comemorações dos 60 anos da fundação. A proposta era comentar sobre as uvas escolhidas para compor os vinhos elaborados especialmente para a data e degustar os dois blends, um branco e um tinto, também feitos especialmente para a ocasião.

Logo na primeira taça, do branco, fica claro que manter o estilo clássico significa valorizar as uvas que acompanharam essas seis décadas de história. As variedades roupeiro, arinto e antão vaz fermentaram juntas e amadureceram em barricas usadas, resultando em um branco mais complexo. Quando os vinhos começaram a ser elaborados pela Adega Cartuxa, a roupeiro era a branca mais cultivada no Alentejo. Hoje, a liderança é cada vez mais consolidada da antão vaz.

Caixa comemorativa, que será vendida a 1 mil euros em Portugal Foto: Cartuxa

PUBLICIDADE

Mas a proposta da fundação é contar a sua história em seis vinhos tintos, todos da safra de 2021, que junto com os dois blends, o branco e o tinto, formam uma edição especial, lançada na ocasião e comercializada por 1 mil euros em Portugal (algumas caixas serão vendidas no Brasil, por valor ainda não definido). Nos dois primeiros vinhos, revela-se um respeito ao início da história da fundação. Um deles é um 100% moreto, variedade que foi deixada de lado ao longo das décadas (atualmente são 219 hectares em todo o Alentejo), mas que, ao ganhar um vinho único, mostra o resgate à sua história. O segundo é elaborado apenas com a castelão (aquela variedade que dá origem ao conhecido Periquita), uva que vem perdendo espaço do Alentejo, mas que tem a característica de ser um vinho que fica pronto para beber mais cedo.

A alfrocheiro, que migrou do Dão para o Alentejo no século 19, traz a sutileza da região. “É uma uva que exige uma atenção especial a data de colheita”, diz Baptista. Em seguida, há um elaborado com a tinta caiada, variedade utilizada em safras mais recentes exatamente pela sua capacidade de trazer frescor ao vinho.

A história se completa com um tinto elaborado com a aragonez, a uva mais cultivada no Alentejo, mas que dificilmente dá origem a tintos varietais (elaborados com uma única variedade). “Seus taninos são muito importantes nos blends, mas é uma variedade que perde logo a acidez”, explica Lopes. Por fim, a trincadeira, que chegou a perder status nas décadas passadas e vem voltando a cena – as duas variedades, aliás, são a base do Pêra-Manca.

Chama atenção que, na relação de Baptista não entra a alicante bouschet, variedade de origem francesa, mas que é considerada por muitos uma uva alentejana de tão bem adaptada à região – no último relatório da Comissão Viticultura Regional Alentejana, a alicante é a segunda variedade mais plantada na região, com 3.547 hectares cultivados. Perde apenas para a aragonez, que tem 4.143 hectares de vinhedos.