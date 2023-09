Todas as apostas do Chile

O Brasil foi o primeiro país a conhecer a safra 2021 do Almaviva, um dos tintos mais premiuns do Chile, fruto da parceria entre a vinícola francesa Château Mouton Rothschild e a chilena Concha y Toro. Seu enólogo, o também francês Michel Friou, apresentou a safra em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília na última semana de agosto, antes mesmo do lançamento oficial, que aconteceu na Place de Bordeaux na semana seguinte.

O vinho é um blend de cabernet sauvignon (com 71%), carménère (22%), cabernet franc (5%) e petit verdot (2%), com amadurecimento de 20 meses em barricas de carvalho francês. Elegante, mas ainda muito jovem, pedindo tempo em garrafa, é mais complexo do que a safra anterior, por questões climáticas.

FOCO NO BRASIL

O foco no Brasil revela a importância do nosso país para o mercado chileno – tirando os asiáticos, importantes consumidores deste rótulo, Brasil e Estados Unidos são os dois grandes mercados para a marca. Mas, no caso da Almaviva, o lançamento en premier por aqui é mais uma questão de prestígio, já que a demanda pelas garrafas (a safra de 2020 é vendida por R$ 3.490, na World Wine) é maior do que a procura.

O caminho para o Chile recuperar espaço é insistir em mostrar que seus brancos e tintos têm qualidade Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

PUBLICIDADE

Mas o mesmo não acontece com muitos dos demais vinhos do país andino. O último relatório da Wines of Chile sobre as exportações do primeiro semestre mostra uma forte queda. De janeiro a junho deste ano, comparado com igual período de 2022, a venda de vinhos chilenos para os demais países caiu 23,9%, em valor, chegando a US$ 702,9 milhões. Em volume de garrafas, a redução foi de 24,2%, o equivalente a 23,8 milhões de caixas. No Brasil, que ocupa a liderança em volume de garrafas enviadas pelo Chile e a vice-liderança em valores, atrás apenas da China, a retração foi de 11,18% e 10,52% respectivamente.

DIVERSIDADE

É uma queda acentuada. O caminho para recuperar este espaço parece ser o Chile insistir em mostrar que seus brancos e tintos têm qualidade e, também, diversidade. Sabe-se que quando prova o vinho, o consumidor tende a comprar a garrafa, o que ajuda a explicar a quantidade de eventos com estes rótulos no Brasil nas últimas semanas.

A própria Wines of Chile acrescentou uma segunda masterclass na sua já tradicional degustação anual em São Paulo. Em vez de uma única degustação, batizada de os grandes vinhos dos extremos do Chile: os desafios de terroirs únicos”, que acontecia todas as edições, este ano teve também uma segunda prova sobre os “novos clássicos do país”, as duas pilotadas pelo educador Paulo Brammer.

VINHOS DE EXTREMOS

PUBLICIDADE

Extremos, palavra que indica aqueles brancos e tintos elaborados em condições adversas para a viticultura, foi também o tema da palestra que o enólogo Felipe Tosso, da Viña Ventisquero, fez por aqui. Ele mostrou o trabalho de encontrar a melhor parcela de vinhedo para cada variedade e, no final, adiantou que no ano que vem deve sair as primeiras garrafas de um projeto que a vinícola tem no extremo sul do Chile, e que são importados pela Cantu.

Aqui, vale uma explicação: a Ventisqueiro foi uma das pioneiras em mostrar o potencial dos vinhedos no Atacama, com o interessante projeto Tara. Foi preciso investir muito para conseguir que as uvas amadurecerem num cenário inóspito, de solo salino, mas todo o conhecimento passou para as demais linhas de vinhos, em outros vales. Agora, a aposta é no sul, com a mesma expectativa de conhecimento.

A VEZ DOS PEQUENOS

Ao lado dos grandes, pequenos produtores também passaram por aqui. Entre eles, Carlos Meza apresentou os vinhos Revoltosa e Dichosa, da vinícola La Prometida. Com vinhedos localizados no sul do Chile, como os vales de Cauquenes, Maule e Itata, a vinícola vem fazendo sucesso com a proposta de elaborar vinhos com a menor intervenção possível (ou seja, na tendência de preservar o máximo a fruta). Outro exemplo foi a visita de Edgar Carter, da Carter Mollenhauer, enólogo que também trabalha com uvas dos vales de Maule e Itata, e com muito foco em revelar esse terroir.

Edgar Carter, do projeto Carter Mollenhauer Foto: Avi Flaksberg

PUBLICIDADE

MAIPO EM DESTAQUE

Nesta semana, é a vez do sommelier Hector Riquelme voltar ao Brasil para uma masterclass com os vinhos do vale de Maipo. Por trás de tantos rótulos, o objetivo é também que o consumidor brasileiro deixe de ver o Chile como um país dos rótulos Reservados e passe a apreciar a qualidade – real – de seus brancos e tintos.