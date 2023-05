Vinícola argentina investe em entender o subsolo e sua influência nos vinhos

A argentina Zuccardi Valle de Uco é hors concours entre as melhores vinícolas para se visitar no mundo. Batizada de Piedra Infinita e inaugurada em 2016 neste vale ao sul de Mendoza, a vinícola venceu por três vezes a competição World’s Best Vineyards, o que a colocou como número 1 em enoturismo. Chegou lá por conseguir equacionar as boas experiências para o turista (a vista para a Cordilheira dos Andes do seu restaurante é de tirar o fôlego) com a qualidade dos vinhos elaborados em seus tanques de concreto - ao contrário da maioria dos brancos e tintos, que fermentam em tanques de inox, Sebastián Zuccardi, um agrônomo que virou enólogo e é o representante mais velho da terceira geração da família no vinho argentino, só trabalha com recipientes de concreto, em sua busca pelo que pode ser definido como a identidade da bebida.

Mas o maior atrativo da vinícola é quase invisível ao viajante, que só consegue captar uma parte deste encanto ao provar os seus vinhos. Para os turistas, as pedras quase onipresentes na paisagem podem ser apenas peças de decoração, mas, na verdade, elas são a ponta de um profundo estudo do terroir, que hoje reflete em seus vinhos, por aqui importados pela Grand Cru. Nos movimentos tectônicos de formação da Cordilheira dos Andes, cerca de 10 milhões de anos atrás, e depois, nos degelos e na força dos rios que descem a cordilheira, o solo foi se formando em diferentes camadas, de perfis muito diferentes entre si.

Sebastian e José Alberto Zuccardi, pai e filho Foto: Leandro Rodriguez

FOCO NO TERROIR

O formato e o tamanho das pedras encontradas no solo e no subsolo dão uma pista desta diversidade, como aponta Martin Di Stefano, viticultor da companhia. É um trabalho árduo de entender melhor o chamado terroir, com muito foco na terra, e de elaborar vinhos de acordo com estas características. Esses estudos não são uma exclusividade dos Zuccardi, mas a vinícola, atualmente, está entre as que melhor exemplificam esta tendência na Argentina.

Di Stefano mostra que, no vale de Uco, as raízes das videiras podem encontrar um terreno mais calcário, mais vulcânico e até com restos de conchas marinhas. A diferença com os demais lugares em que os vinhedos são plantados mundo afora é que nos pés da Cordilheira esses solos diversos entre si estão lado a lado, resultado da formação dos Andes.

AS CALICATAS

As calicatas, como são chamados os buracos feitos no vinhedo para entender o subsolo, tornam visível esta diferença. Em frente à vinícola há dois destes buracos, em uma distância de não mais de cinco metros entre eles. Exigem atenção dos visitantes que decidem passear pelos vinhedos depois do almoço. Em um deles, as pedras brancas, grandes, parecem ocupar todo o subsolo, no outro o solo é bem mais decomposto, com pedras pequenas. O comum é que o subsolo mantenha as mesmas características em áreas bem maiores. A margem esquerda de Bordeaux, por exemplo, é marcada pelos solos com cascalhos; enquanto a Sicília tem solos vulcânicos.

As pedras quase onipresentes na paisagem são a ponta de um profundo estudo do terroir Foto: Leandro Rodriguez

O que se sabe hoje é que esta diferença de solo influi na definição dos aromas e sabores da uva e, consequentemente, dos vinhos. No caso da malbec, variedade que predomina na Argentina, isso ajuda a explicar aqueles tintos mais austeros ou os de notas frutadas mais exuberantes. “Vemos a vinícola como uma extensão do vinhedo. Nós cultivamos vinho”, afirma Sebastián Zuccardi.

VINHOS PREMIUM

Assim, as uvas são colhidas e vinificadas a partir de cada um destes solos, o que justifica a enorme quantidade de tanques de concreto, a sua maioria imitando o formato de uma ânfora. Apenas nos vinhedos de Piedra Infinita, são nove solos diversos e os vinhos mais premiuns tendem a vir daqueles que têm mais calcáreo.

No caso da Zuccardi, o estudo começou em Paraje Altamira, onde está o vinhedo de Piedra Infinita, e seguiu para outras propriedades, como a de Gualtallary, também no vale de Uco. As aulas de geologia de Stefano podem ser mais técnicas para quem apenas quer desfrutar de um vinho, mas são trabalhos como estes que vem trazendo maior qualidade para os vinhos do país. Não é à toa que hoje a Argentina ocupa o segundo lugar no ranking dos vinhos mais importados pelo Brasil, segundo os dados da Ideal Consulting.