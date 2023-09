Lima Cocina Peruana comemora 10 anos em Botafogo

Marco Espinoza é peruaníssimo: nasceu em Lima, não vive sem ceviche, nem arroz chaufa. Porém, há dez anos instalado no Rio de Janeiro, é por lá que o chef abriu 10 restaurantess. O primogênito, o aniversariante Lima Cocina Peruana, desembarcou junto com ele no bairro de Botafogo. De lá pra cá, chegou a Laranjeiras, Barra da Tijuca e Niterói.

Com o sucesso do Lima, outras marcas foram nascendo: o Canton, de comida chifa (Copacabana, Rio Sul e Niterói, além de unidades paulistanas em Moema e Perdizes), e o Kinjo, de comida nikkei (que de Copacabana já chegou a Brasília também, onde Espinoza esbanja mais cinco casas).

Embora circule por todas os endereços e, em cada um deles tenha chefs executivos peruanos, o cozinheiro empreendedor confessa ter se rendido a um lifestile acariocado e à companhia de colegas com sotaques latinizados que vivem nos arredores.

Vai daí que convidou amigos argentinos, como sua esposa, uruguaio e chileno para comandarem a festa na próxima terça, dia 12. “A ideia é confraternizar na cozinha, no balcão do bar e até na calçada, vai ser um serviço diferente, festivo”, adianta.

Nesse sentido, haverá apenas um cardápio especial e os comensais poderão se espalhar à vontade pelo salão. Dentre as opções, Marco preparará um arroz com pato defumado, aioli de rocoto e huacatay (R$ 35).

PUBLICIDADE

Vindos especialmente de Búzios, os portenhos Gustavo Rinkevich, do Rocka Beach Club, e Gonzalo Vidal, do 74 Restaurant, servirão toast de quinoa com guacamole e lagosta confitada (R$ 35) e brioche de milanesa à parmigiana com aioli, agrião e mortadela (R$ 30).

Do mesmo balneário, o chileno Felix Sanchez, do Místico Restaurant, trará o crudo de vieiras com uva e maionese de ají amarillo (R$ 35). O uruguaio Esteban Mateu, por sua vez, apostará na língua à la vinagreta (R$ 30) e o carioca-argentino Bruno Katz, do Nosso, Chanchada e Katz-Sü, no ceviche com sorbet de cambuci (R$ 30).

Para embalar a comidaiada, há alternativas como o tradiciones, um coquetel à base de pisco, figo, vermute, rapadura e creme de tubérculos e o sage smash, com gim, licor de ervas, sálvia e limão galego (R$ 25 cada um).

Dentre as opções de doçuras, destaca-se o babá ao pisco com chantili de lúcuma e nibs de cacau do anfitrião e a versão de raspadinha de dulce de leche de Gonzalo (R$ 20 cada uma). “Eu cuido de ter boa música e os amigos decidem o que querem cozinhar, comer e beber. Meu tipo de festa”, define o anfitrião.

Lima Cocina Peruana

PUBLICIDADE

R. Visconde de Caravelas, 113, Botafogo. Ter., das 18h às 23h. Reservas: (21) 3647-3411 e (21) 98217-2672