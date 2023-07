Lionel Messi lança hambúrguer em parceria com franquia americana

O craque argentino Lionel Messi, recém-transferido para o Inter Miami, levou seu talento para a cozinha. Embaixador do Hard Rock Cafe desde 2021, o jogador tem três sanduíches oficiais feitos em parceria com a franquia. Dois deles foram lançados em 2022: o ‘Messi Burger’ e o ‘Legendary Steak Burger’. Agora, em comemoração à sua chegada aos Estados Unidos, a franquia lançou o ‘Messi Chicken’.

Todos os lanches foram elaborados com sugestões do jogador. O ‘Messi Burger’ leva cebola roxa caramelizada, chouriço fatiado, queijo provolone e molho smokey picante, servido em um pão brioche torrado com alface desfiado e dois hambúrgueres. O ‘Messi Chicken’, por sua vez, é um sanduíche inspirado na comida favorita do jogador: frango à milanesa.

“Mais um sonho realizado! Muito feliz por apresentar a vocês o novo Sanduíche de Frango Messi que criamos com o Hard Rock, inspirado na minha comida favorita: Milanesa! Você não pode perder!”, disse o jogador em suas redes sociais.

Os sanduíches estão disponíveis em todas as unidades da franquia, e dependendo do país, custam cerca de 60 reais. O lanche é servido nas quatro unidades do Brasil, em Curitiba, Gramado, Fortaleza e Ribeirão Preto.