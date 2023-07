Lupe tem samba e empadinha com estilo

Talvez fosse um segredo, mas como calar o boca a boca? Fato é que, toda terceira terça-feira do mês, o chef Gabriel de Lucca Piantino abre seu bar, no Baixo Pinheiros, para o Samba da Coxia. Entre 8 e 11 da noite, a atriz Denise Fraga comanda o batuque de amigos e entoa clássicos como “Não deixe o samba morrer”, famoso na voz de Alcione, e “Sonho Meu”, de Dona Ivone Lara.

Enquanto tambor, pandeiro, cuíca e ganzá choram, o Lupe serve belisquetes improváveis. No melhor sentido! A empadinha (R$ 16) tem recheio farto de moela de pato e uma espuma de béarnaise (aquele molho sedoso de manteiga, gema, vinagre, chalota e estragão que costuma acompanhar os filés franceses). Já a casquinha, feita com sagu, não é só de siri, leva também mariscos (R$38).

Outras boas opções para ouvir o grupo que se formou em 2008, nas coxias do espetáculo “A Alma Boa de Setsuan”, de Bertolt Brecht, são os sanduichinhos de carne louca (R$ 38), o pastel de vatapá e camarão (R$ 40) e os croquetes cremosos de carne de panela, receita inspirada na avó do cozinheiro (R$ 36).

Para embalar a noite, há coquetéis bem executados, caso do amigo do caju amigo, que alia cachaça, cajuína, mel, abacaxi, bitter, toque de pimenta-de-cheiro e de cumaru, e o jamabiroba, com vodca e cachaça infusionadas com jambu, abacaxi, limão, gabiroba e pó de hibisco (R$ 36 cada um).

Lupe

Rua Cunha Gago, 625, Baixo Pinheiros. Ter. das 18h às 23h. Reservas: (11) 3819-4990