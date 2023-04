Comida é turismo. Este não é o slogan do MAPPA, mas poderia ser. O Mercado Argentino de Productos y Productores Agroalimentarios reúne entre os dias 14 e 16 de abril mais de 350 produtores, 7000 produtos e 70 receitas de chefs renomados a partir de ARS 1000 (cerca de R$ 25). Além de ficar em Colegiales, bairro colado ao turístico Palermo, a entrada é gratuita, basta inscrever-se pelo link https://www.tuentrada.com/evento/mappa/.

“O MAPPA tem dois objetivos: aproximar os produtores de alimentos, sejam eles pequenos, médios ou grandes, da indústria gastronômica e fortalecer a gastronomia enquanto promotora de empregos, turismo e inclusão social”, define Ernesto Lanusse, fundador do tal mercadão.

Nele, conseguiu juntar produtoras e produtores em uma vitrine interativa de hortifruti orgânicos, queijos autóctones (são 250, o que faz da Argentina o 7º maior produtor mundial), vinhos de pequenas bodegas, azeites premium e centenas de outros itens que os próprios argentinos precisam descobrir – e ali podem comprar.

Vale para o açafrão de Mendoza, as batatas andinas agroecológicas de Jujui, os pistaches de San Juan, a centolla (caranguejo gigante) de Ushuaia, o abacate de Tucumã, o tomate de árvore de Salta, o cherne do Mar da Prata, a romã de Córdoba e o gorgonzola de Rio Negro, entre tantos outros produtos que se encontram no auge da temporada.

Do hambúrguer de carne ética de búfalo coberto com queijos artesanais do chef argentino mais premiado, Mauro Colagreco, ao promissor hot-dog de guanaco Foto: Alejandro Féraud | MAPPA

Parte desses ingredientes se converterá em receitas de chefs. Do hambúrguer de carne ética de búfalo coberto com queijos artesanais do chef argentino mais premiado, Mauro Colagreco, ao promissor hot-dog de guanaco (camelídio primo da lhama que vive em Santa Cruz, no sul do país) de Alejandro Féraud, do Alo’s. Com direito à pavlova vegana da Casa Nueza, tartar de cordeiro e marmelo do Mengano, torta de pecã do Oli Café e coquetéis com destilados nacionais do CoChinChina Bar.

A chave para tão variada seleção se deve a Lanusse, que não é marinheiro de primeira viagem. Ao longo de 10 edições, ele fez da Masticar a principal feira gastronômica da América Latina: “Era um encontro lindo entre os restaurantes e o público, mas os holofotes recaiam sempre sobre os chefs e os comensais permaneciam alienados sobre quem produzia os ingredientes a que esses cozinheiros tinham acesso”.

O MAPPA inverte a ordem sem dispensar a vibe de Disneylândia gastronômica. Até por isso, nesse parque efêmero, entre uma atração e outra, os visitantes poderão eleger seus queridinhos em categorias como dulce de leche, queijo e mel.

Serviço

MAPPA – Edifício El Dorrego - Esquina das ruas Matienzo y Zapiola, Colegiales, Buenos Aires. De 14 a 16 de abril, das 12h às 23h. Entrada grátis