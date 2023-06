O pé-de-moleque é uma receita simples de fazer, não tem muito segredo. Ele é presença garantida nas festas juninas por todo o Brasil e, com poucos ingredientes e a facilidade do preparo, não chega a ser surpresa uma notícia do doce feito em grande quantidade. A não ser que seja um “pézão” de moleque de mais de 20 metros.

Feito na cidade de Piranguinho, no sul de Minas, o maior pé-de-moleque do mundo tem cerca de 28 metros de comprimento, e fez parte da 16ª edição da “Festa do Maior Pé de Moleque do Mundo”. O evento é feito todo ano na cidade, já que Piranguinho é conhecida pela tradição do pé-de-moleque.

Feito na cidade de Piranguinho, no sul de Minas, o maior pé-de-moleque do mundo tem cerca de 28 metros de comprimento Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Piranguinho

O doce conseguiu ser 3 metros maior que o recorde anterior, também estabelecido em Piranguinho. A receita gigante levou mais de 240 quilos de amendoim e 180 quilos de rapadura. O doce demorou mais de três horas para ser produzido. O pé-de-moleque, depois de preparado, foi distribuído para a população da cidade e visitantes.

A receita do doce é tombada como Patrimônio Imaterial de Minas Gerais e Patrimônio Histórico do Município. O recorde foi confirmado pela equipe do Rank Brasil, entidade que registra e homologa recordes brasileiros.









