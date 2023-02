Profissional ou não, todo cozinheiro demanda um espaço de trabalho funcional para uma atuação dinâmica. Desta forma, organizar a cozinha é um passo importante para quem precisa de praticidade no dia a dia, e principalmente para aqueles que gostam de cozinhar.

Entretanto, para se arrumar a cozinha são necessárias algumas estratégias, já que “a arrumação deve facilitar a rotina e durar a longo prazo. Se você não estiver conseguindo manter o ambiente funcional e ajeitado, a estratégia de organização deve ser mudada”, conforme explica a home expert Flávia Ferrari.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, é possível manter uma cozinha organizada gastando pouco. Nichos e artigos organizadores não precisam protagonizar o momento da arrumação, e é possível resolver uma série de impasses com objetos caseiros como louças antigas, papelões e até mesmo tapetes de silicone para evitar que os materiais organizados deslizem livremente pelas gavetas.

Escolha o que deve ficar

Uma organização duradoura pode ser uma tarefa árdua, mas o primeiro passo para manter o ambiente organizado é escolhendo o que será descartado e o que seguirá sendo utilizado dentro da cozinha.

O ideal é manter nas gavetas, armários de cozinha e nos gavetões apenas aquilo que é essencial para o bom funcionamento do ambiente e fluidez do trabalho. “Quanto menos objetos extras, menor a possibilidade da cozinha ficar bagunçada. Vale liberar desde grandes armários e gavetas até pequenos espaços, como nichos. Todos os objetos essenciais devem ficar à mostra para um melhor aproveitamento”, afirma Flávia.

Utensílios de cozinha devem ficar completamente visíveis nas gavetas Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

Na hora do desapego, objetos que estiverem antigos, esquecidos ou até mesmo quebrados devem ser considerados. Vale abrir mão, também, de recipientes de plástico que estiverem rachados, malcheirosos ou que não fecham direito.

Após a sondagem do que vai permanecer, os objetos em bom estado devem ser reservados para iniciar o processo de organização.

Escolha um método de organização

A quantidade de objetos a serem armazenados nas gavetas e armários da cozinha é grande, e nem sempre compatível com o ambiente. Isso pede estratégias de organização para potencializar ainda mais o uso da cozinha, mantendo-a funcional.

O mais indicado é organizar materiais por semelhança e periodicidade de utilização. Sejam louças de serviço, talheres, panelas ou utensílios de cozinha, os objetos devem conversar entre si para ocuparem gavetas e armários para uma melhor escolha na hora de cozinhar.

Escolha onde guardar

Uma cozinha bem planejada conta com ambientes de diferentes dimensões e alturas que podem - e devem - ser utilizados de maneira estratégica na hora da organização. Gavetas, armários e prateleiras próximas ao fogão podem ser uma opção para o armazenamento de panelas, ferramentas utilizadas para cozinhar e acessórios usados com frequência, como tampas.

Vale o adendo: a primeira gaveta da cozinha não necessariamente precisa conter talheres. “O ideal é que nela fiquem os itens mais utilizados na cozinha, e de preferência em quantidades maiores, assim facilita na hora da correria.”, diz Flávia.

A distribuição de objetos em todas as gavetas deve se dar por ordem de importância. A segunda deve conter objetos utilizados frequentemente, mas em menor periodicidade do que a primeira. As demais ficam reservadas para utensílios coadjuvantes.

“A última gaveta é ideal para itens utilizados raramente, já que fica embaixo. Nós raramente nos abaixamos para guardar objetos importantes. Deixar utensílios de cozinha usados diariamente em gavetas baixas com certeza fará com que as de cima fiquem bagunçadas novamente”, explica a expert.

Armários altos ficam reservados para objetos de uso esporádico, e preferencialmente em tamanhos grandes como louças e fôrmas. Eles devem ser dispostos de maneira em que as peças maiores fiquem mais ao fundo do móvel e as menores mais a frente.

Para poupar superfícies, fôrma, tigelas e outros tipos de louças podem ser empilhados do mais pesado para o mais leve, e do maior pelo menor, colocando-os um dentro do outro se possível.

Nas prateleiras mais baixas, pratos podem ser enfileirados em organizadores próprios ou empilhados do mais pesado para o mais leve. Outra solução é empilhá-los por tamanhos: fundos com fundos, rasos com rasos e pratos de sobremesa com pratos de sobremesa, facilitando o momento de escolher a louça que será utilizada para servir. Como são objetos utilizados com frequência, é importante que se situem em um espaço próximo ao tamanho dos moradores da casa.

Copos e taças pedem um espaço reservado próximo ao filtro de água, dispostos de modo que os recipientes maiores fiquem mais ao fundo do móvel e os menores à frente. O ideal é enfileirá-los por altura e ordem de uso.

Panelas podem ocupar gavetões profundos. Peças menores podem ser colocadas dentro de peças maiores. “Uma boa dica é colocar as tampas viradas de cabeça para baixo. As que sobrarem podem ser enfileiradas em cantos que sobrarem na própria gaveta”, aconselha.