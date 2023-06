Sabe aquele restaurante pequeno e charmoso, perfeito para encontros românticos? O restaurante italiano Solo Per Due se propõe a levar o conceito a outro patamar, servindo apenas duas pessoas por vez. A casa fica em Vacone, comuna nos arredores de Roma, e se auto-intitula “o menor restaurante do mundo”.

Com apenas uma mesa em meio a uma sala de jantar, o restaurante fica em uma mansão de pedra do século XX, mas apesar da proposta “minimalista”, o preço está longe de ser “pequeno”. O menu do restaurante varia de acordo com o cliente, com refeições personalizadas para cada casal. O preço do cardápio é fixo: cerca de 500 dólares para duas pessoas.

A casa aposta em uma atmosfera ancestral, com decoração repleta de móveis antigos, quadros, bustos de figuras históricas, talheres de prata, lareira e um piano no canto do salão. Em todos os aspectos, charme é o que não falta ao restaurante, que tem também um enorme jardim na área externa, com vista para um vale de vinhedos.

O clima exclusivo do restaurante vai além do seu espaço físico e toda uma aura de mistério é cultivada em torno da experiência. O garçom fica “escondido”, e só aparece quando os clientes tocam um sino que fica sobre a mesa. Além disso, a identidade dos proprietários, que também são os chefs, só é relevada a quem vai ao restaurante, sob o pretexto de “preservar a privacidade dos clientes”.

Além da comida, o Solo Per Due oferece outros tipos de serviços para seus clientes. Shows de fogos de artifício, música ao vivo e serviço de limusine podem ser solicitados - por um preço à parte, claro.

Por sua exclusividade e clima intimista, o restaurante costuma ter agenda lotada. A casa só funciona à base de reservas por telefone, que devem ser feitas com pelo menos 7 dias de antecedência.