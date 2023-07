Lulas na brasa com tentáculos crocantes, ervilha torta, brócolis, e abobrinha salteadas, harissa, amêndoas e ervas, umas das atrações do novo cardápio executivo do Maní Foto: Victor Collor

O Maní está com menu executivo novinho em folha, servido o restaurante da chef Helena Rizzo de terça a sexta-feira. As opções vão de pratos vegetarianos, como o que inclui arroz integral, abóbora pescoço e lentilha, coalhada, semente de abóbora tostada e pimenta (R$ 79) e plin de abóbora, manteiga de sálvia, amêndoa e parmesão (R$ 89) à supreendente e saborosa coxa e sobrecoxa de frango crocantes com sálvia, brócolis tostado, gremolata, pistache e farofa (acompanha arroz de jasmim) R$ 89 e o arroz de pato, tucupi e jambu (R$ 120). Há ainda pratos à base de carne, peixe e frutos do mar, todos acompanhados pela colorida salada do dia, feita com vegetais lindamente laminados.

Plin de abóbora, manteiga de sálvia, amêndoa e parmesão, prato do novo menu executivo do restaurante Maní Foto: Victor Collor

São 10 opções de pratos. As sobremesas não estão incluídas no combo da hora do almoço. Mas... Uma vez no Maní, por que não pedir um dos clássicos da casa, como “O ovo”: sorvete de gemada, espuma de coco e coquinho crocante (R$ 39) ou “Da lama ao caos”: berinjela, coalhada seca, lima, flor de laranjeira, pistache e gergelim preto (R$ 39).

Rua Joaquim Antunes, 210, tel 11 97473-8994. Terça a sexta, 12h às 15h e 19h30 às 23h; sábado, 13h às 16h e 19h30 às 23h; domingo, 13h às 16h30.