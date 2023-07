Menus sazonais em protagonismo em Portugal

O aquecimento das águas durante o verão português promove, praticamente, o milagre da multiplicação dos peixes – e dos frutos do mar, de uma maneira geral Foto: Manuel Manso

O aquecimento das águas durante o verão português promove, praticamente, o milagre da multiplicação dos peixes – e dos frutos do mar, de uma maneira geral. Sardinha, carapau, anchovas, lula, camarões, ostras e outros ingredientes típicos de Portugal, como o lavagante, fazem a festa dos adeptos de um menu mais leve, como pede a estação mais quente do ano. Na porção terrestre, é a vez da cereja, da ervilha, dos aspargos e da flor da abobrinha, muito apreciada em Portugal.

Inspirada pelas estações bem demarcadas do país, que resultam em ingredientes bem característicos em cada época do ano, a chef Marlene Vieira, uma das candidatas da lista dos melhores chefs do mundo do The Best Chef Awards, que será anunciada em novembro em Yucatán (México), criou os Jantares de Estação. Os banquetes são realizados no Marlene., o restaurante fine dining da chef. Em Lisboa, ela também comanda o Zunzum, mais informal e na lista do Bib Gourmand de Portugal. “Trata-se de partilhar a paixão pelos produtos sazonais e autenticamente portugueses, que merecem um tratamento especial”, explica Marlene.

A primeira edição do projeto foi encerrada com a chegada do verão no hemisfério norte, com direito à harmonização da dupla de produtores de vinho da Bairrada Maria João e Luis Pato, velhos conhecidos dos brasileiros afeitos aos prazeres de Baco, em parceria com a sommelier Gabriela Marques.

Para dividir a cozinha, onde se pode ver os pratos serem preparados com os ingredientes típicos de Portugal, Marlene convidou três nomes que se destacam na constelação lisboeta do guia Michelin. A começar por Pedro Pena Bastos, que além de comandar o uma estrela Cura, localizado no Ritz Madrid, em Lisboa, é um dos apresentadores do Masterchef Portugal.

Para completar o time, entraram em campo, ou melhor, na cozinha, dois chefs que trabalham no Algarve, a região mais prestigiada de Portugal quando as temperaturas começam a subir. O chef João Oliveira, também indicado para a disputa do The Best Chef Awards de 2023, comanda o Vista e o colega Louis Anjos é o cabeça do Al Sud. Os dois restaurantes contabilizam uma estrela Michelin cada.

No formato proposto no Marlene., cada chef fica responsável por uma entrada e um prato principal com ingredientes típicos de Portugal e as sobremesas, que fecham o menu de dez pratos, ficam a cargo da anfitriã, expert no assunto e autora do livro “Os doces da chef Marlene Vieira”, que também versa sobre ingredientes sazonais.

Menu de Verão:

- Lula, choco e alcagoita - como os nascidos no Algarve chamam o amendoim (Louis Anjos) e carapau com vinagre de flores (João Oliveira), harmonizados com o espumante Vinha Pan 2015;

- Peixe sarda, tomate, cebolada de poejo e pinholes (Pedro Pena Bastos) e gamba violeta com flor de figo e gengibre (Marlene Vieira), acompanhados do vinho Blablablabla 2022 e de broa de milho branco com manteiga da Ilha do Pico, como oferta da casa;

- Atum, ostra, caviar e pepino (Louis Anjos) e Lula torneira, gamba violeta e galanga, um tipo de gengibre tailandês (João Oliveira), degustados com vinho Quaaaq Quaaaq 2023;

- Lavagante azul, couscous transmontano, pezinhos de porco e damasco (Pedro Pena Bastos) e flores de abobrinha com shitake e avelã (Marlene Vieira), harmonizados com Quinta do Ribeirinho Sercialinho 2021;

- Wagyu, ervilhas e aspargos verdes (Marlen Vieira) e melão com queijo (Marlene Vieira), em parceria com Quinta do Ribeirinho Pé Franco;

- Cereja, chocolate e avelã (Marlene Vieira), para fechar o banquete, harmonizado com M/2019.

Nova temporada

A próxima edição dos Jantares de Estação já tem data para acontecer: será tão logo os produtos outonais comecem a dar as caras em terras lusitanas Foto: Manuel Manso

A próxima edição dos Jantares de Estação já tem data para acontecer: será tão logo os produtos outonais comecem a dar as caras em terras lusitanas. “Nesta nova rodada, vamos convidar chefs que se destacam no cenário internacional e seguir na partilha dos produtos típicos de Portugal”, diz a chef.

A curadoria já começou e não será surpresa se, entre os convidados, não apareça algum chef brasileiro. Afinal, o diálogo entre Brasil e Portugal no campo da gastronomia se fortalece a cada dia.