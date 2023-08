Quem já foi ao Mercado Municipal de São Paulo - também conhecido como Mercadão - sabe como é difícil resistir às infinitas opções de produtos oferecidos. E se você é um dos que já cedeu a tentações em visitas anteriores, prepare-se, pois a tarefa vai ficar ainda mais desafiadora na 6ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura, que acontece nos próximos sábado e domingo (12 e 13), com entrada gratuita.

Nos dois dias, das 10h às 16h, o Espaço de Eventos do Mercadão estará apresentando um pouco das culturas e culinárias italiana e grega. Quem marcar presença no festival, poderá comprar artesanatos e souvenirs, presenciar apresentações da dança da quebra de pratos, de uma estátua viva da Deusa Deméter e da dança italiana tarantela, além de um desfile de máscaras de commedia dell’art.

Vale ficar de olho também nas inúmeras opções gastronômicas oferecidas, como cannolis, focaccias, arancinis, burratas, vinhos, panacottas, azeites, doces e churrasco tradicional grego. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 49.

No sábado, o restaurante Trulli Pasta trará ainda uma atração extra para a gastronomia do evento. Entre 12h e 16h, estabelecimento estará na área VIP, oferecendo o menu especial ‘L’Alma Italiana por Trulli’. Os ingressos para participar da refeição custam a partir de R$ 107,80 por pessoa e podem ser adquiridos com antecedência neste link ou no dia do evento mediante disponibilidade.

Confira as opções de pratos do menu L’Alma Italiana por Trulli:

Entradas

Trio de Arancini (caprese, cogumelos, pera com gorgonzola) ou Ravioli de Gema com Manteiga de Sálvia

Primeiro prato

Risoto Milanês com Ossobuco Desfiado ao Vinho Tinto ou Risoto Milanês com Brócolis Grelhado

Segundo prato

Rigatoni à Carbonara ou Lasanha à Bolonhesa ou Nhoque Sorrentino

Sobremesa

Tiramisù ou Panna Cotta de Manjericão com Calda de Frutas Vermelhas

Serviço

Mercado Municipal de São Paulo: R. da Cantareira, 306, Centro Histórico de São Paulo. (11)4580-1390. Sáb e dom (10h às 16h). Entrada gratuita