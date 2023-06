Mercadão: cultura árabe é tema de festival gastronômico

A gastronomia e tradições da cultura árabe são o tema da 5ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura (FGC) realizado pelo Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão. Quem visitar o espaço de eventos do local entre os dias 16 e 18 de junho poderá experimentar comidas tradicionais e assistir apresentações artísticas da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano e Marrocos.

No cardápio, estão pães, esfihas, pastas, doces e especiarias mais conhecidos dentro da culinária típica desses países. O entretenimento fica por conta de espetáculos de dança do ventre, grupos folclóricos e músicas que trazem os sons e ritmos desses locais.

O Festival de Gastronomia e Cultura é realizado na terceira semana de cada mês, sempre de sexta a domingo e tem entrada gratuita. Além de todas as atrações, o público também pode ter uma experiência gastronômica com um chef renomado especialista na culinária do país homenageado.

Quem estiver interessado em experimentar especialmente a comida libanesa, pode procurar o restaurante SAJ, que estará oferecendo uma experiência à parte na área VIP do Festival no sábado (17/06), entre 12h e 16h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

O FGC é uma iniciativa da Mercado SP SPE S.A., concessionária que administra o Mercado Municipal Paulistano e o Mercado Kinjo Yamato e acontece em parceria com consulados e embaixadas. A ação faz parte de uma série de eventos gastronômicos e culturais programados para este ano no Mercadão e ao longo do ano, 20 países serão homenageados com na programação.

Serviço

Evento: Festival de Gastronomia e Cultura – Edição Árabe

Local: Mercado Municipal Paulistano - Mercadão | Rua da Cantareira, 306 - Centro Histórico de São Paulo

Quando: 16 a 18 de junho

Horário: 10 às 17h