As diversas joias de Belo Horizonte

Tudo o que vivi em torno do Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea

Lembro-me de que, quando jovem, ter sido apresentado ao "Lagoa Azul" (não o filme com a Brooke Shields mas sim o coquetel com vodka e curaçau blue - o famoso licor azulado de laranja). Um coquetel que, como tantos outros mais adocicados e alegóricos, é a porta de entrada para o mundo sem fim e sem limites da coquetelaria, geralmente tomado em algum resort caribenho ou em uma festa "de jovem" aqui pelo Brasil.

Anos depois, cá estou eu presenciando não só o Lagoa Azul, mas sim o Caipiblue, uma variável com cachaça mineira no lugar de vodka, além de outros complementos. Foi esse o nome dado à primeira edição do Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais em homenagem à ilha caribenha de Curaçao que, desde junho é destino de um voo direto da capital mineira.

Um dos seminários do evento | foto: Fred Sabbag

O evento ocorreu de 1º a 3 de setembro, em torno do pomposo Palácio da Liberdade, projetado pelo arquiteto José de Magalhães e cuja inauguração ocorreu nos idos de 1898. A ideia foi celebrar a cozinha mineira contemporânea, com a realização de cinco simpósios que tiveram como tema "Patrimonialização da Cozinha Mineira", "Cozinha Mineira Contemporânea: Atualizando as origens", "Cozinha Mineira: do Clássico ao Contemporâneo", "Perspectivas para Promoção e Fomento da Cozinha Mineira Clássica e Contemporânea" e "Conversas sobre Turismo de Experiência da Cozinha Mineira Contemporânea".









Nos jardins do luxuoso Palácio, aliás, foi possível degustar diversas iguarias locais (doces, queijos, vinhos e cachaças locais), além de preparos feitos pelos chefs Caio Soter e Felipe Rameh (este último, curador gastronômico do evento). Ambos, aliás, conduziram uma série de almoços e jantares beneficentes no Salão de Banquetes do Palácio, cuja renda adquirida a partir da venda dos ingressos e de obras de arte em leilões foram inteiramente destinadas para quatro hospitais filantrópicos de Belo Horizonte.

Sala de banquetes do Palácio da Liberdade | Foto: Fred Sabbag

Tive o prazer de participar de um desses jantares na sala de banquetes do Palácio, conduzido pelo Felipe Rameh, que foi memorável na forma (o local, com mais de 100 anos de existência e cuja arquitetura me levou a uma verdadeira viagem no tempo) e no conteúdo (o menu servido era justamente o que o festival queria mostrar de "nova cozinha mineira", com ingredientes apresentados de uma forma ao mesmo tempo moderna, mas que não deixou de lado a simplicidade que os mineiros fazem questão de destacar). O ponto alto da refeição foi a inesquecível e xodó do chef Goiabada Tradaluz (uma goiabada cascão em barra com castanha de caju e requeijão, que é servida frita e acompanhada de sorvete).









Como é de praxe quando estou na capital mineira, fiz outra refeição no Pacato do chef Caio Soter, onde primeira vez almocei (minhas outras idas foram para jantar) e conheci ainda mais o que ele chama de "cozinha de quintal" para além do menu degustação que já provei neste restaurante de que sou fã. Quem for, vale pedir iguarias como o escargot mineiro (moela) ou a ostra de frango, além da barriga de porco.

E, falando em luxo, me hospedei no onipresente Fasano, cuja unidade mineira é uma das mais agradáveis que já visitei pelo Brasil, inclusive porque, em termos de recepção e acolhimento, os mineiros fazem a gente se sentir em casa. Além disso, o pé direito alto, a luz natural que domina o lobby, e o fato de o restaurante do hotel (Gero) estar quase que integrado ao vai-e-vem de hóspedes (aos que preferirem, há mesas na parte de dentro do restaurante), são pontos que me fizeram querer voltar ao hotel. Há, aliás, uma unidade do Baretto (o elegante bar do grupo que conta com ótima programação musical) no mezanino do hotel, cuja qualidade dos drinks acompanhou o bom nível do bar que está no lobby.

Mas ainda preciso destacar outras experiencias inesquecíveis em Belo Horizonte...

Frango com Angu no Centro de Referência do Queijo | foto: Fred Sabbag

A primeira delas é o Centro de Referência do Queijo Artesanal, que visitei no primeiro dia da viagem e consiste em um "espaço de valorização da gastronomia mineira, seus saberes e sabores" (como o próprio local ressalta). Além de uma exposição permanente sobre a cultura queijeira - onde inclusive tive um agradável almoço em conjunto com a Diretora e idealizadora do local, Sarah Rocha, onde foi servido um delicioso frango com quiabo e angu - o local abriga o INHAC (Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias), que em breve oferecerá cursos de gastronomia e hospitalidade para jovens em situação de vulnerabilidade e que espero retornar após sua inauguração.









Já a segunda gira em torno de conhecer o Morro das Pedras, um aglomerado de comunidades na região oeste da capital mineira.Lá comi o pão de queijo mais gostoso que comi recentemente, do meu xará Fred da Mix Lanches, o bolinho de feijoada da Cozinha da Ita (além da própria feijoada em si) e, seguindo o caráter beneficente de várias etapas da viagem, o projeto social Arautos do Gueto, que oferece cursos e oficinas gratuitas a jovens moradores do morro e é apoiado pelo já conhecido projeto Gerando Falcões.

Pão de Queijo do Fred | foto: Fred Sabbag

Bolinho de feijoada da Ita | foto: Fred Sabbag





Enfim Belo Horizonte tem vários luxos e joias (de um “simples” - que de simples não tem nada - queijo a uma refeição em um hotel luxuoso ou em um Palácio, mas tudo com uma simplicidade e carinho que me fazem querer voltar para lá sempre que posso. Sorte a dos Curaçauenses terem sido homenageados pelo Caipiblue e poderem, com um voo direto, acompanhar in loco o que mencionei resumidamente aqui.