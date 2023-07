Comendo, bebendo e dormindo bem com o pé na areia no litoral norte de SP

Piscina pé-na-areia do TW | foto: Lucas Terribili

Não sei se todos aqui sabem, meus filhos têm 6 e 2 anos e, como todos os pais de crianças, as férias escolares são um mix de alegria e de dúvida (para não dizer desespero). Alegria porque neste período, pelo menos aqui em casa, a convivência com eles aumenta substancialmente e dúvida, porque, confesso, há dias em que não há mais criatividade para arrumar programa para eles fazerem, ao mesmo tempo em que eles estão colocando a casa de cabeça para baixo no tempo 100% livre que têm.

Dito isso, aproveitei que em julho -- assim como em datas comemorativas como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal - o TW Guaimbê, na praia do Julião, em Ilhabela-SP, aceita crianças de todas as idades para tirar uns dias e relaxar por lá com a família. Nos demais períodos o hotel atende hospedes apenas a partir de 10 anos de idade.

Uma das áreas comuns do TW | foto: Lucas Terribili

Para quem não conhece, trata-se de um hotel superexclusivo, com apenas 16 suítes, cercado de plantas nativas, caminho de pedras e espelhos d'água e uma decoração com um mix chique-simples-rústica que adoro e sempre sonhei para a casa de praia que ainda não tenho. Um show adicional são a piscina e a sauna com vista para o mar.

Justamente por ser um dos poucos hotéis com literalmente o pé-na-areia de Ilhabela, para os pequenos já bastaria a proximidade da praia para que, durante todo o dia, eles ficassem empanados de areia, se divertindo das mais criativas formas possíveis e consumindo o máximo de picolés que meu humor (e meu bolso) permitiriam.

Mas, felizmente, neste período o TW Guaimbê disponibiliza para as crianças uma programação especial que inclui leitura, recreação no deck, cabaninhas, pintura etc. e, para os adultos, há uma programação que inclui música no deck da piscina (sax ou DJ), além de o hotel oferecer passeios de stand up paddle ou caiaque.

Me hospedei na Suíte Taiá, com quase 40m², que funcionou bem para um casal com duas crianças (além da cama de casal, há uma bicama e mesmo assim o hotel gentilmente instalou um berço para minha filha). A decoração aconchegante me permitiria ficar por ali certamente por mais de uma semana.

Restaurante Cabana | foto: Lucas Terribili

No TW Guaimbê ainda está instalado o restaurante Cabana, que tem como chef Vinícius Nagao (ex-Mani, por 7 anos). O café da manhã, embora à vontade, funciona sob o sistema à la carte e com opções que variam diariamente. Bem legais são os "pratos feitos" matinais que estão disponíveis no cardápio, divididos entre leve (p.ex. berinjela grelhada, pasta de castanha de caju, coalhada, páprica doce, azeite e pão de fermentação natural), reforçado (cuscuz, carne seca, ovo frito, queijo coalho grelhado e banana da terra cozida) e montado do dia (p.ex. toast de abacate, ovo cozido ralado, azeite e queijo tulha).

Uma das opções de café da manhã | foto: Lucas Terribili

Já do almoço em diante, o Cabana oferece uma gastronomia caiçara com inspirações contemporâneas da cozinha brasileira. O restaurante é diariamente abastecido com produtos frescos vindos de produtores e pescadores da região, em valorização ao trabalho local, além do que, no deck em cima do restaurante (que contém áreas de descanso capazes de me fazerem hibernar por algumas horas), há uma horta com diferentes espécies e PANCs.

Para a beira da piscina, são ótimas opções o Fritos Misturados (fritto misto com peixe, camarão, lula, polvo, quiabo e peixinho empanados e fritos), os diversos Pastéis (de berbigão, carne seca e requeijão, milho com queijo e tomate, bem como o de queijo minas), o Vinagrete de lula além de coquetéis como o curioso Dry Maxixe (uma variável do Dry Martini, com acréscimo de conserva de maxixe) e o Selvagem (cachaça de jambu, cupuaçu, shrub de laranja e acerola, limão siciliano e bitter.

De principais (que, vale repetir, podem ser pedidos durante todo o dia), o Peixe do dia com purê de banana-da-terra é pedida obrigatória, além do Arroz de camarão, peixe e tomate e da Moqueca Baiana de peixe.

Peixe do dia com purê de banana-da-terra | foto: Fred Sabbag

Para além da comida e bebida, o serviço do Cabana merece destaque em razão da evolução, refinamento e melhora que percebi de um ano para o outro em que me hospedei no TW Guaimbê. Isso, segundo o próprio chef Vinicius Nagao, é fruto de intenso treinamento e estudo que vem sendo desenvolvido no hotel e restaurante, o que tende a deixar ainda melhor esse que é um verdadeiro paraíso no litoral.

Uma boa opção de escolha para o TW Guaimbê, aliás, são comemorações como casamentos, aniversários e qualquer outro evento que mereça um luau na praia e/ou jantares intimistas na areia (com ou sem música ao vivo). Basta encomendar com antecedência que o hotel cuida de tudo para quem está afim de surpreender.

Luau na praia: uma das atrações disponíveis sob reserva no TW | foto: Lucas Terribili

Ainda que as férias escolares estejam se encerrando (confesso, ainda bem!), o TW Guaimbê segue como ótima opção de hospedagem no litoral paulista. Para além disso, o Cabana - que recebe comensais não hospedados no hotel - certamente será o palco de uma boa refeição na Ilhabela.

Serviço:

TW Guaimbê Exclusive Suites: Av. Riachuelo, 5360 - Praia do Julião, Ilhabela - SP, 11630-000