O agradável Coqueiral, em frente ao Beach Park

Uma opção saudável e inspirada na cozinha do fogo, mesmo para não hóspedes do complexo

Aproveitando o período de merecidas férias (sim, acho que mereço tirar uns dias com a família para descansar), resolvi fazer uma retrospectiva das minhas últimas boas viagens e descobertas que fiz e achei de bom tom falar sobre aqui nesta "minha mesa". Uma delas foi durante minha estada no Beach Park, famoso complexo turístico na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, a quase 20km de Fortaleza-CE.

Ao contrário do que muitos pensam, o Beach Park não se resume a seus toboáguas, piscina de onda e outras atrações aquáticas, já que se trata de um conjunto de quatro resorts e restaurantes abertos ao público não hóspede.

E um desses restaurantes foi aberto mais recentemente na Vila Azul do Mar que dá caminho à entrada do famoso parque aquático, um espaço que reúne música, gastronomia, diversão para crianças e algumas lojas. Trata-se do Coqueiral Bar e Restaurante, que tem o cardápio baseado na "cozinha do fogo" e assinado por Bernard Twardy, chef corporativo do complexo com quase 55 anos de experiência na área.

A "cozinha do fogo" do Coqueiral tem como estrela principal um forno com tecnologia espanhola, todo manual e sem componentes eletrônicos, movido à carvão e lenha de cajueiro resultante de poda, imprimindo sabor e textura incríveis aos alimentos, chegando a 400ºC de temperatura. E o chef explica que "num forno com temperatura muito alta, você sela o alimento por fora, por meio do choque térmico da cocção. A partir desse momento, os sumos ficam circulando dentro do alimento, deixando muito mais saboroso", explica o Chef Bernard.

E o objetivo foi bem atingido no polvo, que é pré-cozido com temperos, finalizado na grelha para ser chamuscado e pincelado de azeite no final, com legumes e limão grelhado. Outra boa pedida para este carnívoro confesso que vos escreve é a picanha de sol, servida com banana da terra, farofa e batata rústica.

Há diversas opções carnívoras ou veganas, tais como o ribeye suíno, camarão mandarine (com manteiga da terra e tangerina grelhada), tambouille de beijupirá, cocote de legumes defumados e gralhados com arros braseiro, pão de campanha e por aí vai.

Em resumo, o Coqueiral é uma ótima opção para quem visita o parque e, ao sair, deseja fazer uma boa refeição para além das comidas rápidas disponíveis durante as aventuras aquáticas do dia, para quem quer variar um pouco as refeições havidas nos quatro resorts do complexo ou também para quem está de passagem pela praia de Porto das Dunas (já que, como mencionado, o restaurante é aberto ao público em geral).

Porque, além de diversão (e isso o Beach Park tem de monte), merecemos comer bem para repor as energias...

Serviço:

Coqueiral Bar e Restaurante: Rua Porto das Sunas, 2.734, Aquiraz-CE, CEP 61700-000

Funcionamento: diariamente, das 16h às 22h.