Um bate-volta de uma noite ao Japão

Foto: Ale Virgílio

O Na Mesa com Fred de hoje começa com desabafo: um dos meus maiores sonhos (acho que o maior, na verdade) é conhecer o Japão. Sou completamente apaixonado pela gastronomia, cultura e disciplina japonesas e espero realizar esse sonho muito em breve.

Daí que, desde a inauguração da Japan House em São Paulo - projeto idealizado pelo governo do Japão para levar ao mundo a milenar cultura japonesa - acompanho a programação que muitas vezes tem a gastronomia como um de seus focos. Aliás, a quem comunga desse mesmo interesse, recomendo o imperdível podcast organizado pela Japan House que já teve temporadas sobre literatura, gastronomia e cinema da terra do sol nascente (disponível nos diversos tocadores de podcast).

Fato é que meu interesse de retornar à Japan House literalmente gritou quando vi que, para comemorar seu primeiro centenário, a marca de premiados destilados japoneses The House of Suntory realizaria uma experiência imersiva para unir em um jantar gastronomia, coquetelaria e arte japonesas com tecnologia multimídia.

Lá estive na última semana para conferir e, já dando um spoiler, foi inesquecível. Um jantar exclusivo com diversos rituais em cada uma das suas etapas e conduzido por um time de craques: a curadoria ficou a cargo de Telma Shiraishi (Aizomê), o cardápio elaborado por ela, Edson Yamashita (Ryo Gastronomia), Rafael Aoki (Quincho) e Marcio Shihomatsu (Pasta Shihoma), os coquetéis por Yasmin Yonashiro (especialista em bebidas asiáticas, que também cuidou do serviço) e Rodolfo Bob, (consultor de mixologia), a seleção dos destilados foi feita por Maurício Porto (Caledônia Whisky & Co) e as peças utilizadas no serviço eram da artista Hideko Honma.

Lizandra Freitas, CEO da Beam Suntory no Brasil, com o time de peso responsável pelo jantar. Foto: Alê Virgílio

O evento teve como premissa a exploração dos cinco elementos da natureza segundo a filosofia japonesa (Vazio, Água, Ar, Terra e Fogo), dentro do omotenashi (a hospitalidade sem igual japonesa), que transportou os participantes para o universo da cultura japonesa por meio dos destilados da centenária marca. Omotenashi, aliás, é uma palavra pode ser traduzida como "cuidar de todo o coração" e é uma verdadeira filosofia de vida dos japoneses com o intuito de proporcionar uma experiência excepcional a hóspedes e convidados (o que Yasmin Yonashiro faz muito bem).

Continua após a publicidade

Ao chegar à Japan House, fui recebido com um coquetel de boas-vindas em homenagem ao Vazio (que pode ser associado ao espírito, à energia criativa e ao pensamento). O coquetel levemente seco tinha inspiração no famoso Highball, feito com o whisky The Chita, água com gás, bitter de cacau e folha de shisso.

Em seguida, todos os participantes foram direcionados à mesa de jantar e, no caminho, passaram por painéis que já indicavam o protagonismo da tecnologia multimídia de que falei acima. Desenhos japoneses, mensagens de boas-vindas e uma exposição de rótulos da centenária destilaria indicavam quão boa seria a noite que se iniciara ali.

Foto: Alê Virgílio

Ao entrar na sala, aguardava os participantes um artista inspirado nos monges Komuso (conhecidos como Sacerdotes do Vazio), com um cesto tapando a cabeça e com uma shakuhachi em suas mãos. Para quem não sabe, trata-se de uma flauta tradicional japonesa, tocada verticalmente como a flauta doce que conhecemos por aqui. Já o curioso cesto na cabeça caracteriza o anonimato do artista e a ausência de ego em produzir sons. Simbologia pura.

Foto: Alê Virgílio

O som da shakuhachi anunciara o início da refeição na mesa compartilhada por aproximadamente 20 pessoas, com homenagem à Água. Um leve e refrescante coquetel com Haku Vodka, Jerez, Sake, alga e sunomono acompanhou o prato Brazilian Ocean elaborado por Edson Yamashita. Inspirado na costa brasileira e entregando o que prometeu em termos de salinidade e frescor, o prato foi preparado com olhete, castanha do pará e salicórnia, servido com um dashi (um senhor dashi, aliás) feito de wakame e kombu e finalizado com vinagre de arroz e óleo de kombu.

Continua após a publicidade

Coquetel com Haku Vodka, Jerez, Sake, alga e sunomono. Foto: Rubens Kato





Homenageando o Ar, um cítrico e complexo coquetel com Whisky Hibiki, yuzu, limão siciliano e ar de shisso acompanhou o prato de Marcio Shihomatsu: um leve (como o Ar) tonarelli ao ovo feito com levain e semente de trigo que fermentou três dias na geladeira, servido com molho de collatura di alici, pó de porcini e tomate e finalizado com Karasumi de ovas de peixe-espada do Aizomê. Muito umami!

Coquetel com Whisky Hibiki, yuzu, limão siciliano e ar de shisso, que acompanhou o prato de Marcio Shihomatsu. Foto: Alê Virgílio

Contemplando a Terra, Telma Shiraishi serviu um corte de wagyu preparado em cocção lenta com sake e shoyu, empratado sobre cogumelos e raízes tal qual uma floresta. Para acompanhar, um coquetel igualmente terroso e herbal, levemente defumado, com o single malt Hakushu, limão siciliano, mel de gengibe, fernet branca, Cynar e bitter umami. Foi o ponto alto do excelente jantar.

Prato de Telma Shiraishi. Foto: Tales Hidequi

Para adoçar a memorável noite, Rafael Aoki serviu um sorbet de caqui (uma das minhas frutas favoritas), simbolizando a lava do vulcão Monte Fuji em homenagem ao Fogo. Foi servido em conjunto com uma choux au craquelin, com massa à base de urucum e páprica picante e recheio de Earl Grey, chá que tem notas cítricas como bergamota e tangerina. E quem acha que não é possível harmonizar sobremesa com coquetel queimaria a língua (uma alusão ao elemento homenageado nesta etapa) com o drink com whisky Yamazaki, aroma de cupuaçu, xarope de agave e bitters.

Continua após a publicidade

Sobremesa de Rafael Aoki. Foto: Tales Hidequi

Encerrado o jantar e após pequena apresentação dos artistas principais da noite (o time de peso de que falei acima), fomos agraciados com um gin tônica com Roku Gin e gengibre, refrescante e para mim bem digestivo. Foi o que eu precisava para "voltar ao Brasil" após essa viagem de uma noite ao Japão.

Se Shinjiro Torii tinha um sonho declarado de "criar um uísque verdadeiramente japonês, que um dia irá ultrapassar os níveis de qualidade das bebidas destiladas ocidentais", digo com todas as letras que ele conseguiu atingir esse objetivo. Mais ainda: cem anos depois da fundação de The House Suntory, a premiada destilaria japonesa ultrapassou os níveis de qualidade e de inovação em um evento que felizmente pude participar.

Kampai, The House of Suntory! Que venham os próximos 100 anos e outros eventos memoráveis como esse!

Serviço:

Japan House: Av. Paulista, 52 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-900