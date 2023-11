Um prato imperdível (mais um!) somente nessa semana no Make Hommus. Not War

Chef Fred Caffarena serve, somente até o próximo domingo (26/11), um fatteh super especial

Como meu sobrenome entrega, sou descendente de libanês. Meu avô materno já falecido nasceu em Marjayoun, capital do distrito homônimo localizado ao sul do Líbano. Daí que tudo que envolve o Líbano (ou melhor, o Oriente Médio em geral) me fascina e, não à toa, o Make Hommus. Not War, é um dos meus lugares favoritos em São Paulo.

Para quem não sabe - o que, confesso, é um pecado gastronômico - o restaurante é uma empreitada de Fred Caffarena e Talita Silveira e, na prática, é o primeiro restaurante do Brasil especializado em hommus bi tahine (a aveludada pasta de grão de bico com tahine que, por lá, ganha acompanhamentos como kibe, kafta, linguiça merguez, falafel, couve-flor e alguma outra genialidade da dupla).

Meu xará, aliás, é um estudioso da comida do Oriente Médio e digo facilmente e com todas as letras que é o chef que mais entende do assunto no Brasil (consequentemente, na minha humilde opinião é o que tem a "melhor mão" para fazer com que eu lembre da comida que era semanalmente preparada pela minha avó materna (também falecida) na minha casa.

PUBLICIDADE

Fato é que o Make Hommus. Not War nasceu exclusivamente como delivery durante a pandemia de 2020 e, há mais ou menos um ano e meio o restaurante funciona em um pequeno imóvel (com salão recém-ampliado) no trecho de Pinheiros da Rua Oscar Freire. Desde então e sempre que posso, passo lá para matar as saudades de algumas delícias lá preparadas.

Daí que, ciente de que ontem foi aniversário de 80 anos da independência do Líbano (declarada em 22 de novembro de 1943 após anos de administração pela França), soube que meu xará incluiu no cardápio um prato que adoro: fatteh.

O fatteh é um prato não muito popular por aqui, porém bastante democrático e tradicional no Líbano. Há quem defina como uma espécie de refogado e até de salada fria, mas prefiro dizer que ele é quase um "primo" do hommus bi tahine já que também leva hommus cozido e crocante.

E são vários os motivos para ter sido o eleito do chef para a homenagem: "O Líbano é um país incrível e muito importante e marcante para a cultura brasileira. Então é uma forma de trazer um prato que é tão saboroso, mas ao qual as pessoas não estão tão habituadas", conta. A decisão por fazer uma versão de lagosta também não foi à toa: "Queremos mostrar que no Oriente Médio também se consome muito frutos do mar. Embora a gente acabe não tendo tanto esse contato e essa sensação no Brasil, lá é muito forte. A ideia é também ampliar um pouco os horizontes por meio dessa homenagem", explica e completa: "É a nossa homenagem a essa cultura tão rica".

PUBLICIDADE

Mas não estou falando de "qualquer" fatteh e sim de um inesquecível fatteh de lagosta que tive a oportunidade de provar no dia de estreia do prato (imagino ter sido um dos primeiros, senão o primeiro, a provar). Ele leva hommus, grão de bico cozido, grão de bico crocante, pão tostado com azeite e zaatar, lagosta tostada e molho de coalhada com tahine, além de finalizado com manteiga de lagosta com especiarias e ervas.

Se gostei? Amei! É um prato com um mix de texturas (cremosa, crocante e "carnuda") e temperaturas (fria e quente) com um final inesquecível da manteiga de lagosta. Fred conseguiu elevar um "simples" fatteh (que na versão que sempre comi leva carne - minha materna avó fazia com músculo bovino - e um mix de hommus com coalhada) a um prato digno de premiação dos "meus melhores do ano".

Mas corram! O fatteh de lagosta (R$65) será servido apenas até o dia 26 de novembro, próximo domingo, e é imperdível. Só me resta torcer para ser um tremendo sucesso e convencer Fred e Talita a manterem o prato (ou alguma variação dele) no cardápio.

Viva o Líbano!

Serviço:

PUBLICIDADE

Make Hommus. Not War: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros

Instagram: @makehommus

Funcionamento: terça a sexta - 12h às 15h; 18h às 22h. Sábado - 12h às 16h; 19h às 22h. Domingo - 12h às 16h (fechado um domingo do mês, consulte)