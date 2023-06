A Netflix resolveu se aventurar no mundo da gastronomia e vai abrir um restaurante em Los Angeles no final do mês. O “Netflix Bites” foi anunciado ontem (13/06) e a inauguração será no dia 30 de junho. A casa é no estilo “pop-up”, ou seja, funcionará por um período limitado que ainda não foi especificado pela plataforma de streaming.

O restaurante é um prato cheio para quem gosta do conteúdo de culinária da plataforma. As refeições serão elaboradas por chefs que comandam realities gastronômicos da Netflix, com drinques desenvolvidos por bartenders de um reality específico de coquetelaria.

Chefs de realities como “Iron Chef” e “Chef’s Table” contribuíram para a elaboração do cardápio do restaurante da Netflix Foto: Divulgação Netflix

Chefs de realities como “Iron Chef” e “Chef’s Table” contribuíram para a elaboração do cardápio do restaurante da Netflix, que ainda não foi divulgado pela empresa. Curtis Stone, Dominique Creen, Rodney Scott e Ming Tsai são alguns dos chefs que participaram da iniciativa, que conta com pelo menos mais 10 chefs envolvidos. Na carta de drinques, os responsáveis são os bartenders Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien e Kate Gerwin, todos do reality show “Drink Masters”.

A proposta é oferecer menus degustação de cada chef participante, junto às bebidas elaboradas pelos bartenders do reality.

O restaurante fica perto da sede da Netflix de Los Angeles, e as reservas online já estão abertas.