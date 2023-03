No dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a chef Luana Sabino, do restaurante Mitzi recebe um time de chefs consagradas para um jantar a muitas mãos. Helena Rizzo (Maní), Janaína Torres Rueda (A Casa do Porco), Tássia Magalhães (Nelita), Bianca Mirabili (Evvai), Ieda Matos (Casa de Ieda), Telma Shiraishi (Aizomê), Lisiane Lemos (Origem) preparam, juntas, um menu degustação.

O evento tem como objetivo arrecadar dinheiro para a ONG Casa Neon Cunha, que presta serviços à população LGBTQIA+, em São Bernardo do Campo e no Grande ABC Paulista.

Chefs Telma Shiraishi e Helena Rizzo cozinham em evento para arrecadar fundos para comunidade LGBTQ Foto: Rafael Salvador

Entre os pratos estão a Terrine de arroz vermelho e godó de banana verde, entrada criada por Ieda Matos. Entre os principais, estão a Poqueca, prato principal criado por Helena Rizzo que é uma espécie de moqueca feita com farinha de mandioca e cozida na folha de bananeira e o Taco de carnitas, feito pela anfitriã Luana Sabino. Entre as sobremesas, Lisiane Lemos servirá a Queijadinha cremosa, com farofa salgada, goiaba, creme de queijo e sorvete de nata.

O valor do jantar é de R$600 e as reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 98045-5022.