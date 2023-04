No Dia Mundial do Livro, descubra as 5 obras preferidas pelos chefs

A tarefa parecia simples: perguntamos a 25 chefs reconhecidos seu livro de cozinha de cabeceira. E, bem, achamos que muitos deles indicariam os mesmos títulos... Cinco deles, de fato se repetiram. Quer saber quais?

“Comida e Cozinha: Ciência e Cultura da Culinária”, de Harold McGee

Tido como peça obrigatória de qualquer biblioteca gastronômica, o livro prestes a se tornar quarentão foi mencionado por quatro chefs Foto: Pablo Inca

Tido como peça obrigatória de qualquer biblioteca gastronômica, o livro prestes a se tornar quarentão foi mencionado por quatro chefs. Thomas Troisgros, do T.T. Burger, Le Blond, Quartier e Boucherie SP, afirma que “Tirando receitas, ele explica tudo. Se o tema for vaca, vai falar cientificamente da criação, do abate, dos tipos de cozimento da carne, do leite, dos seus subprodutos”.

Pablo Inca, do Cora, tem o livro desde 2007: “Está velhinho porque me acompanha sempre. Ele me ajudou a entender a cozinha e sua multidisciplinaridade”. Pepo da Costa Figueiredo, do Clan BBQ, concorda “Por ser um recurso de consulta confiável e completo”.

Flavio Miyamura, do Dasian e Baleia Rooftop, reforça: “No fim das contas, o livro explica de modo muito didático os resultados das técnicas e dos ingredientes que usamos no dia a dia”.

“Cartas a um jovem chef”, de Laurent Suaudeau

Foi o primeiro livro de gastronomia que Tássia Magalhães, do Nelita, leu Foto: Tássia Magalhães

Foi o primeiro livro de gastronomia que Tássia Magalhães, do Nelita, leu: “Foi meu pai que me deu e a partir dele quis realmente fazer da gastronomia uma carreira”. Christiano Ramalho, do Bistrô da Casa, por sua vez, diz que o livro o “Levou a uma realidade que não falam na faculdade, onde os utensílios não estão à mão e a mise en place não está feita para a aula”.

Elia Schramm, da Babbo Osteria, concorda: “Li quando era estagiário. Li também a versão americana, do Daniel Bouloud, mas ninguém como o Laurent para dar uma situada nos principiantes. Reli algumas vezes e sempre indico para os aspirantes a cozinheiro”.

“The Whole Fish Cook Book: New Ways to Cook, Eat and Think”, de Josh Niland

Igualmente com 3 votos, a obra publicada há quatro anos pelo chef australiano tem tudo para se tornar um clássico Foto: Felipe Schaedler

Igualmente com 3 votos, a obra publicada há quatro anos pelo chef australiano tem tudo para se tornar um clássico! Foi escolhido por André Mifano, do Donna, “Por sua infinidade de técnicas, por ser um livro voltado para chefs pescadores, exatamente meu caso. Sou fascinado”.

Já Luigi Pauletto, do Imakay, ressalta: “O livro vai de encontro a algo que prezo muito, que é o combate ao desperdício de alimentos. Ele ensina como aproveitar integralmente um pescado, das escamas à cabeça”.

Para Felipe Schaedler, do Banzeiro de Manaus e de São Paulo, “Niland trouxe um olhar novo e sofisticou o que é uma foto e o que são as receitas em torno de um peixe e afins”.

“Dona Benta: Comer Bem”

Com 2 aparições, o volume foi lançado originalmente em 1940 Foto: Morena Leite

Com 2 aparições, o volume lançado originalmente em 1940 é segundo Morena Leite, do Capim Santo, “Uma bíblia da comfort food. É uma imersão na cozinha de família, naquela comida que abraça, nas técnicas caseiras e na cultura brasileira”.

Janaína Torres Rueda, d’A Casa do Porco e do Bar da Dona Onça, assinala sua capacidade de “Contar a história da cozinha popular brasileira, com hábitos e costumes que temos até hoje”.

“Setting the Table: The Transforming Power of Hospitality in Business”, de Danny Meyer

Para o chef e restaurateur italiano Rodolfo de Santis, do Grupo Nino, o autor americano que fundou o Union Square Hospitality Group e suas 12 marcas gastronômicas é prova de que, mesmo com várias casas, é possível ter um alto padrão de qualidade: “É uma inspiração e uma grande referência em gestão de restaurantes”.

Fellipe Zanuto, do Hospedaria e Da Mooca Pizza Shop, reitera: “O livro dá a clara visão de que um restaurante vai muito além da cozinha. É leitura obrigatória para quem pensa em ter o seu negócio”.