Já imaginou passar algumas horas comendo chocolate e tomando vinhos enquanto passeia por uma vinícola? Se você achou a ideia interessante, um bom programa para a Semana Santa pode ser o evento oferecido pela Vinícola Guaspari junto com a Chocolates Dengo nos próximos dias 7 e 9 de abril.

Durante o feriado da Semana Santa, acontecerá a ‘Degustação Vista’, em Espírito Santo do Pinhal (SP), a partir das 14h30. No evento, as estrelas são o vinho ‘Guaspari Cabernet Sauvignon – Cabernet Franc Vista da Mata (2018)’ e o chocolate da Dengo quebra-quebra de jaca com pimenta Baniwa 70% cacau. Além disso, a degustação ainda contará com mais outros quatro rótulos da linha Vista, sendo um rosé, um branco e dois tintos, acompanhados de tábua de embutidos e queijos artesanais com pães de fermentação natural.

A experiência, que deve durar duas horas e meia, ainda contará com um passeio pelo vinhedo e um tour guiado, passando pela indústria e cave de barricas, enquanto os visitantes ouvem a história da vinícola e entendem o processo dos vinhos desde o campo até a taça. O valor por pessoa é de R$ 290 e o agendamento pode ser feito pelo site https://loja.vinicolaguaspari.com.br/enotour/index/visitas/