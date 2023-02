O restaurante Maní, comandado pela chef Helena Rizzo, começa a servir a partir de hoje em seu menu-degustação, uma nova sobremesa. O doce foi inspirado no livro Da Botica ao Boteco, da jornalista e mixologista Neli Pereira, que traz sua pesquisa sobre as ervas, plantas e raízes brasileiras e das garrafadas, receitas geralmente de uso medicinal, mas que se tornaram bebidas populares em várias regiões do Brasil.

Foram essas bebidas que serviram de inspiração para Helena. “Fiquei com a ideia de fazermos uma sobremesa que remetesse às garrafadas. Muito mais do que combinações de ervas medicinais, cascas e raízes com aguardente, elas são uma instituição brasileira. e isso me trouxe à memória o canjinjin, uma bebida de Vila Bela da Santíssima Trindade, feita com cachaça e várias especiarias que tomo sempre que vou para o Mato Grosso”, explicou a chef.

Nova sobremesa do menu-degustação do restaurante Maní é feita com cúrcuma, lírio-do-brejo, laranja, hibisco, canela, clitória, cambucá, uvaia, cambuci, vinagre de mel, poejo e cachaça Foto: Helena Rizzo I Maní

A partir daí, Helena compartilhou suas ideias com a confeiteira Brenda Freitas, que acabou criando uma sobremesa colorida e fresca. Entre os ingredientes que, segundo ela, “curam todos os males”, estão cúrcuma, lírio-do-brejo, laranja, hibisco, canela, clitória, cambucá, uvaia, cambuci, vinagre de mel, poejo e cachaça.

Para Neli Pereira, é importante ver que ingredientes que têm um potencial enorme estejam sendo bem explorados. “É bonito ver o quanto essa pesquisa tem possibilitado o uso desses ingredientes brasileiros que antes eram esquecidos, tanto na gastronomia quanto na coquetelaria, ultrapassem esse uso medicinal, na botica e no boteco e cheguem a mais lugares”, diz. “Mas acho importante que os grandes restaurantes que têm a cozinha brasileira como norte entendam que a coquetelaria é parte deste universo também. Ou seja, é preciso que a carta de drinques dialoguem com esses cardápios”, reflete.