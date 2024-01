O que comer no Dia de Reis?

O Dia de Reis, comemorado no dia 06 de janeiro, marca oficialmente o final dos festejos natalinos. É dia de desmontar a árvore de Natal, guardar o presépio na caixa e comer bolo de reis. O doce é uma homenagem à visita dos Três Reis Magos (Baltazar, Belchior e Gaspar) ao menino Jesus; por isso, em alguns países europeus, é nesse dia que acontece a tradicional troca de presentes.

A Casa Santa Luzia tem algumas boas receitas para agradar aos adeptos do ritual do Dia de Reis. A Babka des Rois aux et à L’Orange (R$ 167 /Kg) é um pão de origem judaica que ganhou uma versão especial nos festejos deste ano: massa de brioche aromatizada com fava de baunilha e raspas de laranja; o recheio é de creme de amêndoas e laranja confitada. Já o Brioche des Rois à Provençale (R$ 178/ Kg) é um pão de sabor cítrico elaborado com massa de brioche aromatizado delicadamente com água de flor de laranjeira.

Babka des Rois aux et à L’Orange, um dos doces para festejar o Dia de Reis Foto: Iara Venanzi

Entre os clássicos da Casa, o Bolo Rei e o Bolo Rainha, desenvolvidos em parceria com o chef consultor Marcos Pickina. O Bolo Rei (R$ 229/ Kg) é um pão adocicado, preparado em forma de coroa e recheado com frutas secas. Já o Bolo Rainha (R$ 213, / Kg) é uma variação do Bolo Rei, porém sem as frutas cristalizadas; o bolo tem massa úmida recheada com amêndoas inteiras, pinolis e uvas passas brancas. E tem ainda a Galete des Rois, preparada com massa folhada e recheado com creme de amêndoas (R$ 92 / 300g).

Os doces do Dia de Reis podem ser encomendados até o dia 5 de janeiro e comprados na padaria até o dia 8 de janeiro.

Alameda Lorena, 1471, tel.: 11 3897 5000 @casasantaluzia