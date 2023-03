O Lollapalooza 2023 está chegando, e a comida do festival promete surpreender o paladar dos amantes de música. O evento, que acontece dos dias 24 a 26 de março no Autódromo de Interlagos, conta com um time de restaurantes e food trucks variados, com opções que vão desde a culinária coreana até sorveterias italianas.

A 10ª edição do festival traz de volta o Chef Space, espaço com estabelecimentos renomados que trazem comida de qualidade para o público recarregar as energias entre os shows. Serão mais de dez restaurantes e quinze food trucks, com lanches práticos, refeições substanciais e, é claro, opções veganas.

Restaurantes renomados como o Shuk, KoMaH, Açougue Vegano, Braz Elettrica, Hot Pork, Chimi Choripanes, Fornô, La Guapa e Matilda Lanches vão marcar presença no Chef Space, oferecendo culinárias variadas que atendem a todos os gostos. Para os amantes de doces, a Nanica e a WeCoffe vão servir seus melhores doces e shakes.

Nos food trucks, as opções gastronômicas também são plurais. JK Gastronomia, Consulado das Massas, Cone Mio, Gorilla, Charles Dog, Espeto Mais, Churrascada, Yakifry, Box da Fruta, Fish and Chips, MuhMuh, Wóóófous, Los Dos Taqueria, Ganic Lab e Bacio Di Latte servirão comida rápida com qualidade, ao melhor estilo food truck.

Além dos restaurantes e food trucks, o Lollapalooza conta com vendedores ambulantes que circulam por todo o festival.

Serviço

Dias 24, 25 e 26 de março de 2023. Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo

Informações e ingressos: https://www.lollapaloozabr.com/ - @lollapaloozabr