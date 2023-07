A Semana de Moda de Alta Costura tomou Paris nesta semana. Um dos desfiles do evento, da marca Valentino, aconteceu no Castelo de Chantilly, na França. O local, que não recebeu este nome por acaso, é o cenário perfeito para a celebração de dois ícones da cultura francesa: a moda e a gastronomia.

A história do creme de chantilly começa na França, no século XVII, com um cozinheiro na região de Chantilly, chamado François Vatel. Foto: Unsplash | Banco de imagens

Diversas iguarias que influenciaram a gastronomia mundial tiveram origem no país, incluindo o chantilly. Sendo assim, para você entender melhor como a localização do desfile de moda tem relação com o surgimento do chantilly, chamamos o professor de gastronomia da Anhembi Morumbi, Beto Almeida.

“A história do creme de chantilly começa na França, no século XVII, com um cozinheiro na região de Chantilly, chamado François Vatel. Este profissional percebeu que o leite das vacas daquela região era muito gorduroso e decidiu bater a bebida com um pouco de açúcar. Conforme os segundos foram passando, notou que o creme ganhava uma consistência cremosa e aerada - exatamente como o conhecemos atualmente”, conta o docente.

O cozinheiro francês ofereceu uma amostra para toda a corte que, por sua vez, aprovou o produto, decidindo mudar o nome do castelo para Castelo de Chantilly Foto: Unsplash | Banco de imagens

Depois de ter analisado a aparência, Vatel experimentou o sabor de sua criação, adorou e batizou o doce com o nome da região. Claro que ele não provaria sozinho, então ofereceu uma amostra para toda a corte que, por sua vez, aprovou o produto, decidindo mudar o nome do castelo para Castelo de Chantilly - Château de Chantilly, em francês.

Embora o chantilly realmente possa ser considerado um grande representante da gastronomia francesa, nem todas as estrelas culinárias que acreditamos serem tipicamente francesas nasceram naquele país. Esse é o caso, por exemplo, do croissant.

