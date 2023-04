Aqui no Brasil, estamos acostumados a ver sempre a presença dos peixes nos almoços de Páscoa, como o bacalhau. Além deles, para sobremesa, abrimos as belas embalagens contendo os ovos de chocolate. Mas você já parou para pensar como são as refeições de Páscoa em outros países? Foi pensando nisso que resolvemos te mostrar um pouquinho das comemorações mundo afora.

Ovos de chocolate pelo mundo

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os primeiros ovos de Páscoa de chocolate apareceram na Europa no início do século XIX, segundo registros históricos. Eles eram feitos de chocolate amargo ou meio amargo e decorados com glacê. Hoje, além do Brasil, países como Estados Unidos, Canadá, França e Austrália também consomem ovos de chocolate na Páscoa.

Itália

A cobertura crocante é uma das características da colomba pascal Foto: Alex Silva/Estadão

O almoço na Itália tem sempre carne de cordeiro, além da torta pasqualina, feita de espinafre, ricota, parmesão e ovos. A sobremesa fica por conta de um doce chamado pastiera napoletana, além da ‘colomba pasquale’ - que também já ganhou espaço por aqui. .

Rússia

Kulitch é um dos doces encontrados na Páscoa russa Foto: Unsplash

No domingo de Páscoa, os russos também não negam uma boa carne no prato. Já para a sobremesa, eles gostam do kulitch, um bolo de massa fermentada que lembra um brioche, recheado com frutas cristalizadas, passas e amêndoas picadas. Outro doce feito com ricota, a paskha, também costuma estar presente na Páscoa da Rússia

Alemanha

Bolo tradicional alemão Foto: Unsplash

As famílias alemãs sempre incluem nos almoços pascais de domingo um assado, chamado osterbraten, com sopa, e , para a sobremesa, bolos tradicionais. Há também, mas não em todos os locais do país, uma massa assada em forma de cordeiro.

França

Foto: Felipe Rau/Estadão

O cordeiro também é presente nos almoços franceses, e, muitas vezes, a carne leva legumes ou outros ingredientes, como azeitonas, alcaparras e aspargos.