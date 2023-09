Ofner comemora 71 anos com promoção

Instituição paulistana, a Ofner completa 71 anos. Junto com a comemoração, lança a campanha 70+1: uma sucessão de promoções com produtos emblemáticos da confeitaria, que termina no dia 15 de outubro.

Na prática é preciso se cadastrar gratuitamente no site da marca para ser um cliente Ofner Ön, isso é, para integrar o programa de fidelidade. Após a inscrição, acumulam-se um ponto a cada R$ 5 gastos, recebem-se benefícios exclusivos e os pontos acumulados podem ser trocados por produtos de um menu exclusivo.

Além disso, os membros podem comprar dois itens da semana e ter 50% de desconto no segundo deles em qualquer uma das 25 lojas espalhadas pela capital paulista, no e-commerce e via aplicativos de delivery.

Explica-se: até o dia 03 de setembro quem comprar duas roscas de coco ou chocolate com passas paga R$ 79,35 no lugar de R$ 108,90. Quem preferir o pacote de meia dúzia de croissants desembolsa R$ 67,35 e não R$ 89,80. A trança de brioche (R$ 38,90) e o bolo inglês (R$ 42,90) também entram na jogada.

Na semana seguinte, é a vez de um dos grandes clássicos da septuagenária: os éclairs. No caso, apenas nos sabores de baunilha e de chocolate (R$ 18,90 cada. Quer dizer, nesta semana dois saem por R$ 28,35 e não R$ 37,80).

Numa curva em ascensão, entre os dias 11 e 17 de setembro entram os maiores hits da Ofner: a coxinha com ou sem Catupiry (R$ 12,90 ou R$ 13,90, respectivamente) e a coxa creme (R$ 17,90), aquela cuja massa cremosíssima envolve uma coxa bem temperada de frango.

Na quarta semana, os gelatos de todos os sabores e tamanhos são os itens promocionais (desde R$ 16,90 o menor copinho); na quinta, que começa em 25 de setembro, entram os pães de mel (a partir de R$ 22,90); na sexta há diferentes tipos de café, como o espresso (R$ 8,90) e o mocha chocolate (R$ 22,90).

Finalizam a promoção, entre 09 e 15 de outubro, os bolos inteiros, como o de brigadeiro (R$ 115 com 800 gramas). Antes que habitués perguntem, o mil folhas clássico (R$ 21,90) e o famoso casadinho de camarão (R$ 18,90) não entram no jogo.

Ofner

Av. Pedroso de Morais, 1099, Pinheiros. Todos os dias das 07h às 02h. Encomendas: (11) 5693-8617