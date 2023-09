Ofner e Le Cordon Bleu lançam nesta quarta doces em parceria inédita

De um lado uma escola de 1895; do outro, uma confeitaria de 1952. Reconhecimento, tradição e gulodices marcam a parceria inédita entre o parisiense Le Cordon Bleu e a paulistana Ofner.

“Estamos dando continuidade a um modelo de fusão com marcas de excelência com o qual já trabalhamos em países como Japão, Austrália e Coreia”, conta Patrick Martin, diretor do instituto que está em São Paulo desde 2018 e que, fora da França, se faz presente outros 18 países.

Por aqui, isso significa a elaboração conjunta de seis novas doçuras. Mais precisamente, isso implica no Ofner Brest, um choux recheado com mousse de chocolate e coberto com pailleté feuilettine (crocantinhos de massa folhada), mousseline de avelãs, avelã caramelizada e décor em chocolate amargo.

O entremet marula é uma das criações exclusivas da collab entre Ofner e Le Cordon Bleu e começa a ser vendido nesta semana Foto: CAUE ZANIN

Implica também na choux com dois tipos de creme de pistache; na tarte tatin de maçã com caramelo salgado e folha de ouro; na bordaloue, tortinha de pera e amêndoas que aqui ganha toque de chocolate branco; no mil folhas de baunilha e framboesa e no entremet que combina Amarula, café, frutos secos e diferentes texturas de chocolate.

À parte as versões de clássicos da pâtisserie francesa, em breve a collab Ofner-Cordon Bleu acenará com um panetone original no sabor de crème brûlée. Enquanto isso, a partir deste 21 de setembro as outras receitas estarão na vitrine da confeitaria da Alameda Campinas ao preço de R$ 29,90 cada. Na sequência, a linha entrará no Shopping Iguatemi e na loja de Pinheiros.

Ofner Jardins

Al. Campinas, 1160, Jardim Paulista. De seg. a dom., das 7h às 22h. Telefone: (11) 5693-8642