O novo projeto de Olivier é um passeio pelo centro histórico de São Paulo e que homenageia o pintor modernista Di Cavalcanti Foto: Felipe Rau / Estadão

São muitas as definições para o padeiro francês radicado no Brasil há 40 anos e que ficou nacionalmente conhecido na tevê. Foram 20 anos à frente do Diário do Olivier. Passagens por diversos canais e um séquito de admiradores de suas receitas e do jeitão livre, leve e solto de se comunicar com o público. Seja em um vídeo nas redes sociais ou ao vivo, circulando pelos salões de seus estabelecimentos, Olivier é um comunicador incansável, que conta histórias com gosto e trata o interlocutor como um velho amigo. Inquieto por natureza, também não se cansa de inventar moda. “Sou incapaz de saber o que vou inventar, as coisas simplesmente acontecem; hoje eu vou dormir, amanhã eu acordo e mais um capítulo da minha vida começa, não desenho o meu percurso, sempre foi assim”, define Olivier Anquier.

Ele é o empreendedor à frente de duas unidades do restaurante Lʼentrecôte d’Olivier, do Esther Rooftop, do espaço de eventos Esther La Plage, do Mundo Pão do Olivier e da fábrica de pães no Cambuci que abastece a padaria, uma rede de supermercados e seus restaurantes, apelidada carinhosamente de “catedral”. Foi na fábrica, entre croissants, pães e doces recém-saídos do forno que um Olivier ainda bastante empolgado com o sucesso da primeira edição do seu novo projeto, o Di Domingo, conversou com Paladar.

O projeto estreou no início de setembro e segue para mais duas edições, marcadas para os dias 17 e 24 deste mês. Um programa que começa no icônico Edifício Esther, um dos primeiros prédios modernistas do Brasil. Em uma das coberturas, que atualmente abriga o Esther La Plage, vivia o pintor Di Cavalcanti. Na outra, fica o Esther Rooftop. Os convidados, incitados a ir para o programa à caráter, com figurino dos anos 40, participam de um cooking show com Olivier. Além da comida, contam com um atrativo extra: a magnífica vista do Edifício do Esther em pleno horário do pôr-do-sol. De lá, partem para um passeio pelo centro histórico da cidade.

Algumas das paradas do trajeto incluem o Teatro Cultura Artística, com fachada pintada por Di Cavalcanti e o Teatro Municipal. Uma guia profissional relata as informações históricas durante o percurso. A Oliver cabe a função de receber e entreter os convidados. Na primeira edição, mais de 100 pessoas encararam um dos dias mais frios do ano com entusiasmo. Olívia, filha do apresentador, que costuma causar furor com suas performances fofíssimas nas redes sociais de Olivier, faz par com o pai no evento.

Esse é um projeto idealizado do início ao fim por Olivier. “Estou onde ninguém me espera e sempre inovando, esse é o meu grande prazer”, conta o padeiro, como costuma se apresentar, mesmo sabendo que ele é muito mais do que uma única definição. “Tenho ideias e realizo cada uma delas, gosto de aproveitar as piscadas de olho que o destino me dá”.

Di Domingo, próximas datas: 17/09 e 24/09, com início às 14h30. Rua Basílio da Gama, 29, República. Valor: R$ 390 por pessoa. Link para informações e reserva: https://linktr.ee/estherlaplage