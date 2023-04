Cubo de sorvete está entre os favoritos da Thaty Adjiman Gastronomia Foto: Fabiana Kocubey

THATY ADJIMAN GASTRONOMIA

A primeira vez que fui a uma festa com serviço da Thaty Gastronomia foi uma experiência, dessas que ficam na memória. A apresentação primorosa da mesa de salgados, o serviço impecável, os cubos de sorvetes servidos em grandes blocos quadrados sobre a mesa com coberturas que escorriam sobre o prato de servir, absurdamende deliciosos...

Outras especialidades da casa comandada pela cozinheira de influência judaico-alemã são os sabores supreendentes de pratos como o arroz de pato com palha de couve, palha de batata e crisp de parma (um dos mais pedidos), o escondidinho de siri com coco ou a entrada que vale por um baile inteiro: o queijo brie en croute com figos frescos, rúcula e crisp de parma.

É possível encomendar o serviço completo ou clicar na opção To Go no site ou no perfil do Instagram para pedir pratos específicos para ocasiões festivas - que podem ser desde um prato principal até uma sobremesa de alma naturalmente festiva para compartilhar com os convivas como a cocada mole da casa.

@ta_gastronomia

A chef Ana Soares, da rotisserie Mesa III Foto: Lucas Terribili

MESA III

Outra boa opção para um jantar ou almoço especial em casa é encomendar uma das delícias da premiada rotisseria da chef Ana Soares. Na Mesa III é possível escolher massas frescas, secas, recheadas e seus molhos (manteigas, pestos, tapenades...), entradas, tortas, assados na lenha e sobremesas.

Os pratos chegam ao seu endereço para serem apenas aquecidos e servidos. Entre os favoritos da casa estão as quiches, como a integral de champignons, abobrinha e tomate-cereja, que serve até 6 porções, ou as empadinhas de frango ou palmito. Entre as massas que mais fazem sucesso estão o Agnolotti de burrata com limão siciliano, acompanhado do Molho Delicado de tomates, e o Ravioloni de carne assada ao Creme Limão.

Para a sobremesa, peça, sem medo de ser feliz, a crostata de goiabada e queijo de ou a quiche choco-caramelo flor de sal.

Rua Dr. Paulo Vieira, 21, Sumaré, tel.: 11 3868 5500. Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 19h.

JIBOIA GOURMET

Mesa posta do Jiboia Gourmet Foto: Alessandra Olivastro

A Jibóia Gourmet é desses lugares em que você olha o cardápio primeiro e depois pensa na festa. Pode ser o contrário também, claro... Terrines, bolos, tortas, pratos principais e sobremesas estão no menu da casa, que oferece dois serviços distintos: um deles para a organização de grandes eventos, com direito a comidas, bebidas, entregas de convites, decoração floral e até envio de cartões de agradecimento.

O outro, que nos interessa especialmente, inclui a encomenda exclusiva de pratos para um jantar a dois ou almoços, brunchs e jantares para um maior número de pessoas. Nesse tipo de serviço você também pode escolher louças, que vão desde modelos básicos até peças vintage. Paladar provou algumas das especialidades da casa e não se arrependeu.

A torta de palmito chegou em casa embalada com capricho e performou bem no aquecimento antes de servir. O brigadeiro gourmet, para comer de colher, veio em uma travessa de louça branca, decorado com três grandes brigadeiros enrolados. Outras especialidades testadas e aprovadas: os bolos para café da manhã ou da tarde (o de cenoura é magnífico), a terrine de salmão com crostinis e o coulibiac de salmão (nessa receita o peixe é envolto em massa folhada).

@jiboiagourmet













