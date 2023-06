Um dos pratos servidos no sofisticado 1921, dentro do Hotel Sofitel de Montevidéu Foto: Patrícia Ferraz

A melhor parrilla

Garcia

Carne uruguaia é boa e há diversas parrillas em que se come bem em Montevidéu. A melhor e mais premiada é a Garcia. São duas casas, em Punta Carretas e Carrasco. Ótimas carnes, boa oferta de vinhos. Cara, mas… o Uruguai é um país caro. A dica é pedir uma seleção da parrilla. Deixa com o dono da casa, Eduardo Parodi, ex-verdureiro e ex-garçom, que acabou comprando o restaurante. Se preferir, vá até a parrilla dar uma olhada nas carnes e linguiças…

Não perca tempo com entradas. Para começar, peça apenas a salada da casa, com folhas, tomates e palmito. É temperada à mesa com um ritual simpático do garçom. As carnes chegam em um suporte, costela de cordeiro (uma das melhores da vida!) sabor puro, jovem. Baby beef maturado por 36 dias na casa, chega no ponto perfeito, rosada com uma crostinha e o bife de tira, é espetacular na textura e no ponto. Para acompanhar, batatas assadas na parrilla com manteiga.

Calle Arocena, 1587





Continua após a publicidade

Bodegon revisitado

Sanduíches servidos no República Rotisseria, que fica numa antiga garagem Foto: Patricia Ferraz

República Rotisseria

Um dos melhores endereços da nova cena gastronômica, este bar/restaurante no bairro de Cordón, nascido na pandemia, bomba. Descolado, despojado, fica numa antiga garagem. A cozinha tem influência de Francis Mallmann, caso da batata gratin - lâminas de batata empilhadas, fritas e servidas com aioli (foto).

Prove a reedição do chivito - um paillard finíssimo, grelhado à la plancha, servido em pão catalão macio, ovo, tomate, maionese e alface. Outro clássico é o Olímpico em pão de forma com massa de brioche, vem com recheio de batata palha, presunto, tomate, alface e maionese. A torta pascualina é feita com massa phyllo e o ovo frito por cima… Na sobremesa, profiterole gigante recheado com creme de limão

Calle Acevedo Díaz,1269





Continua após a publicidade

Interior do Su Bar, que serve a tradicional torta pascualina Foto: Patricia Ferra

Su Bar

Tradicional, está sob o comando da terceira geração. A torta pascualina ali é imperdível – entre as melhores da cidade. É feita à moda antiga em assadeiras, com massa folhada recheada com ricota, espinafre, pimentão, queijo ralado e alguns ovos distribuídos como surpresa.

Calle Juan D. Jackson, 1151





Cafés

Bom lugar para provar doces e salgados típicos da cidade: Escaramuzza Livraria & Café Foto: Patrícia Ferraz

Continua após a publicidade

Escaramuzza Livraria & Café

O lugar é um charme, entre livros e mesas espalhadas por diferentes ambientes, inclusive um belo jardim nos fundos. Tem sempre fila, a dica é colocar o nome na lista e ficar olhando os livros enquanto espera. Doces, bolos, torta pascualina, tortas salgadas, pães…Programão.

Calle Dr. Pablo de María 1185





Cafe Culto

Café bem torrado e bem tirado - coisa rara em Montevideu, onde a torra passa do ponto. Salão iluminado, divertido, ocupado por gente trabalhando online, ou amigos se encontrando. Serve alguns pratos, que mudam a cada dia, doces, bolos e alfajor artesanal delicioso.

Calle Canelones, 2154

Continua após a publicidade





Café Brasileiro

Apesar de estar bem longe do seu apogeu, quando as mesas eram ocupadas por grandes figuras da literatura latino-americana, como Mario Benedetti, Eduardo Galleano e Julio Cortázar, entre outros, esse bar fundado em 1887, no centro da cidade, mantém seu charme e a decoração original. Está sempre lotado.

Calle Ituzaingó 1447





Hypado

O Mercado Ferrando, Instalado em uma antiga fábrica Foto: Patricia Ferraz

Continua após a publicidade

Mercado Ferrando

Instalado em uma antiga fábrica, tem restaurantes, lojas, cervejaria artesanal, livraria, sorveteria e café. Os tacos ali são famosos no La Milpa, os calzones da Il Grifo também.Passeio imperdível, descontraído.

Calle Chaná 2120 esq, C. Joaquin de Salterain, 11200





Parrilla tradicional

El Palenque, no Mercado del Puerto

Restaurante super turístico, no Mercado del Puerto, o tradicionalíssimo El Palenque perdeu o vigor durante a pandemia e ainda não recuperou a velha forma. As carnes, porém, continuam boas - preparadas em uma grelha giratória inclinada. Mollejas, bife ancho, morcilla… A dica é encontrar mesas ao ar livre se não quiser sair com cheiro de churrasco…

Continua após a publicidade

Calle Pérez Castellano, 1579





O melhor civito

Arocena Bar

Aberto desde 1929, o Arocena Bar funciona 24 horas por dia – e tem sempre alguém ali, traçando o enorme (e delicioso) chivito com uma porção de batatas fritas. O sanduíche é tradicional, carne na chapa, bacon, presunto, ovo cozido, tomate e alface. Famosos do mundo todo sentaram no salão simples, com balcão de mármore, para provar o sanduba preferido no país.

Av. Alfredo Arocena, 395, Carrasco





Alta cozinha

Prato servido no sofisticado 1921, restaurante instalado no hotel Sofitel de Montevidéu Foto: Patrícia Ferraz

1921

O fine dinning mais estiloso, 1921, fica no Sofitel Montevidéu Casino Carrasco. O chef ali é Maxi Matsumoto, um talentoso ex-discípulo do argentino German Martitegui. Faz cozinha autoral, contemporânea com sotaque asiático e produtos uruguaios. Destaque para as mollejas crocantes por fora e suculentas, com homus de milho, consome de repolho morado. O melhor prato do atual cardápio é a corvina negra à la plancha, servida com delicado cury de abacaxi fermentado e algas fritas. Espetacular.

Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa: Rambla República de México 6451





Fora do comum

Clube de Cannabis

Estrangeiros não estão autorizados a comprar marijuana, que é liberada no país. Mas podem degustar em clubes de cannabis ou provar a maconha como ingrediente em cafés, como o pioneiro Hemp-T Cafe e restaurantes como a Casa Larica, aberta desde 2015, pioneiro da culinária de temática canábica no Uruguai, que serve, entre outras receitas, a gelée de frutas com cannabis que está na foto. São lugares muito procurados por turistas jovens.