Os melhores vinhos para o Dia dos Namorados

Paladar testou 12 vinhos, entre espumantes, brancos e tintos para celebrar o Dia dos Namorados Foto: FELIPE RAU

Pesquisas mostram como o rótulo influencia – e muito – na escolha de qual garrafa comprar. Neste Dia dos Namorados, não deve ser diferente, com casais escolhendo o vinho para o jantar romântico ou para presentear o parceiro pelo desenho na etiqueta. Corações, expressões mais românticas – há até um vinho com o nome de São Valentim, o protetor dos enamorados –, e até mais sensuais ganham as vitrines neste período.

Como em todo teste de Paladar, os vinhos foram provados às cegas, com rótulos camuflados com capinhas de tecido Foto: FELIPE RAU

Mas será que o rótulo mais romântico corresponde a um vinho para namorar? Difícil responder, até porque não há uma definição do que seja um vinho mais amoroso. Seriam os mais docinhos, melosos? Se essa for a opção, aqueles com maior açúcar residual (quando a fermentação não converte todo o açúcar da uva em álcool) é um caminho. Ou seriam os mais frescos, vibrantes, quando a paixão está intensa? Ou os encorpados, mostrando um amor, digamos, mais sólido, duradouro?

Na falta de uma definição precisa, selecionamos rótulos temáticos e degustamos 12 vinhos, entre espumantes, brancos e tintos. Nossa ideia foi mostrar o que esperar do vinho e, surpresa ou não, nem sempre o que a etiqueta sugere corresponde ao líquido que está na taça. Participaram da prova às cegas (sem saber que garrafa corresponde a que vinho) Felipe Campos, professor da escola The Wine School; Rodrigo Lanari, representante da consultoria Wine Intelligence no Brasil; e Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar. Confira o resultado e bons brindes na próxima segunda-feira.





LOVE IS IN THE AIR

MUAC! 2017 Foto: FELIPE RAU

MUAC! 2017

Mallorca, Espanha (R$ 231,59, na Mistral)

Vinho e rótulo se encontram na linguagem deste tinto. Muac!, do beijo escondido, é a mensagem deste vinho de notas de morango e frutas vermelhas frescas, leve, equilibrado e com um frescor marcante. No estilo mais jovem e moderno, para casais apaixonados e que gostam de beijos roubados. Tem 13% de álcool.

San Valentin Tempranillo 2021 Foto: FELIPE RAU

San Valentín Tempranillo 2021

La Mancha, Espanha (R$ 71,90, na Cantu)

Projeto da Miguel Torres em La Mancha tem rótulo simples e preço mais em conta para os apaixonados em começo de namoro. É um tinto simples, com notas de frutas vermelhas, corpo médio, pouca persistência. Para aqueles encontros em que o vinho não é o centro das atenções, só não pode estragar o momento romântico. Tem 14% de álcool.

Península Fontana Skin Contact 2018 Foto: Word Wine

Península Fontana Skin Contact 2018

Castilla La Mancha, Espanha (R$ 214,40, na World Wine)

Rótulo sensual deste branco de cor alaranjada, pelo maior contato da casca da uva com o mosto. É uma coloração bonita, mas que pode surpreender os desavisados. Traz aromas cítricos, de frutas com caroço (pêssego) e florais, corpo com mais estrutura, textura um tanto rugosa no paladar. Surpreende a cada gole, para amores mais intensos. Tem 11,5% de álcool.

UNIVERSO COR DE ROSA

Gran Passione Prosecco Rosé 2020 Foto: FELIPE RAU

Gran Passione Prosecco Rosé 2020

Prosecco, Itália (R$ 58,71, na Wine)

Rótulo que destoa das etiquetas mais comuns de proseccos, mas que “traduz” o vinho. O rosé é um estilo novo entre os proseccos e esta é uma etiqueta inova na região. O vinho tem nome romântico, mas não é tão romântico assim, pelo pouco perlage na taça (as borbulhas devem encantar os apaixonados). Traz aromas mais doces de frutas vermelhas, algo de rosas. É doce no paladar, para combinar com as sobremesas do jantar romântico. Tem 11% de álcool.





Château Lauriga Jardin de Roses 2021 Foto: FELIPE RAU

Château Lauriga Jardin de Roses 2021

Languedoc, França (R$ 178, na Decanter)

Um rosé para não fazer feio no encontro, elaborado por Paul Mas, nome referência na região. A garrafa transparente destaca a cor, um rosa claro, bonito. O desenho da rosa mantém o clima e traduz bem o vinho. Na taça, tem borbulhas inesperadas, aromas frescos de frutas vermelhas, corpo leve e uma ponta de álcool a mais. Tem 12% de álcool.

AMORES POTENTES

Flor de Vetus Tinto 2018 Foto: FELIPE RAU









Flor de Vetus Tinto 2018

Toro, Espanha (R$ 169,02, na Adega Alentejana)

Rótulo delicado, que sugere um relacionamento mais estável, para um vinho potente. No nariz, notas florais (violeta) e frutas negras e frescas, que agradam facilmente. Apresenta taninos aveludados, redondos, que contrastam com o esperado dos vinhos de Toro (sua região) e final longevo. Tem 14,5 de álcool.

Apaixonado Touriga Franca Reserva 2018 Foto: FELIPE RAU

Apaixonado Touriga Franca Reserva 2018

Douro, Portugal (R$ 370, na Ávidos Douro)

Uma paixão séria, de casais que sabem o que querem, é a associação com este rótulo de tons rosados e palavras diretas. De cor rubi escura, mescla notas de frutas negras, cassis, especiarias. Tem tanino bem presente, firme, e álcool em destaque, o que deixa o vinho mais “quente”. Tem 14,5% de álcool.

This is not another lovelly malbec 2021 Foto: FELIPE RAU

This is not another lovelly malbec 2021

Mendoza, Argentina (R$ 120, na Winebrands)

Tinto de Matias Riccitelli, no vale de Uco, com rótulo artístico, quase realismo fantástico, e que mostra que malbec não é tudo igual. De cor rubi escura, com aromas florais (violetas), especiarias, encorpado no paladar, com taninos firmes e álcool presente. Vinho e rótulo combinam e convidam os casais a sair do lugar comum. Tem 14% de álcool.

PARA UM ROMANCE DESPRETENSIOSO

You F&@K My Wine 2021 Foto: FELIPE RAU

You F&@K My Wine 2021

Cahors, França (R$ 265, na Cellar)

Nome atrevido e divertido de Fabien Jouves, para namorados que gostam de se surpreender. Em uma taça escura, poderia ser confundido com um branco, mas é um blend de uvas tintas, de vinhas de mais de 50 anos, como malbec e jurançon noir. Tem coloração rubi violácea, com aromas florais (jasmim) e depois o vinho abre em notas de frutas vermelhas, groselhas, com final de tutti-frutti. É descomplicado para beber, com poucos taninos. Tem 11% de álcool.

Je t’aime mais J’ai soif Foto: FELIPE RAU

Je t’aime mais J’ai soif

Loire, França (R$ 149, na De la Croix)

“Eu te amo, mas tenho sede” é a tradução do nome deste branco orgânico, de rótulo bem-humorado. O desenho alegre promete mais do que o vinho, que tem aromas sutis lembrando frutas brancas (maçã, pera, melão) e um toque de ervas, como tomilho. De corpo leve, se destaca pelo frescor no paladar. Para novos amores. Tem 12,5% de álcool.

PROCURA-SE NAMORADO/A

Alma Gemela 2020 Foto: FELIPE RAU

Alma Gemela 2020

Mendoza, Argentina (R$ 195, na Familia Kogan)

Sugestivo nome desde bonarda, a segunda variedade de uvas tintas mais plantada na Argentina. Rico em aromas, das frutas vermelhas e negras, chocolate, ao toque mais mentolado, mas curto no paladar, com taninos macios, para quem ainda está à procura de sua alma gêmea. Tem 14,1% de álcool.

You & Me Albariño 2019 Foto: FELIPE RAU

You & Me Albariño 2019

Rias Baixas, Espanha (R$ 119,90, na Freixenet)

O rótulo indica cumplicidade e faz esperar um vinho mais entrosado em seus componentes. No nariz, notas de frutas brancas maduras e um toque de mel; no paladar, textura bem macia, mas com pouca correspondência com a uva albariño, e final curto. Tem 13% de álcool.