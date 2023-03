Oscar servirá espumante produzido por Brad Pitt

O Oscar 2023 está chegando, e os comes e bebes servidos na cerimônia sempre dão o que falar. Pela segunda vez consecutiva, o espumante da noite será o Fleur de Miraval, champanhe rosé produzido pelo premiado ator Brad Pitt.

O espumante do galã foi lançado há apenas 3 anos, mas já conquistou seu espaço no mundo gastronômico. A bebida é um champanhe rosé, que mistura Chardonnay com Pinot Noir. A composição do espumante é de 75% Chardonnay e 25% Pinot Noir, e a organização do Oscar garante que escolheu a bebida por sua qualidade, e não pela fama do dono da marca.

Espumante produzido por Brad Pitt será servido no Oscar 2023 Foto: Divulgação @Fleurdemiraval

Lançado em outubro de 2020, o Fleur De Miraval passou por 5 anos de testes, e a marca foi considerada a única do ramo dedicada exclusivamente ao champanhe rosé. O preço da garrafa pode chegar a 330 euros, que equivale a mais de 2 mil reais.

O Fleur de Miraval é uma colaboração de Brad Pitt, dono do Château Miraval, com duas famílias tradicionais do ramo dos espumantes. O Château Miraval é uma fazenda na província de Correns, no sudeste da França, muito conhecida por suas vinícolas. O ator comprou a propriedade em 2012.

A bebida também será servida no Governor’s Ball, tradicional pós-festa oficial da premiação, além de todos os eventos relacionados ao Oscar espalhados pelos Estados Unidos.