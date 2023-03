A hamburgueria Osnir Hamburger celebra 54 anos em 2023, e já está a todo vapor com os preparativos para a festa. No próximo dia 8 de maio, data em que a marca inaugurou a primeira loja presencial em 1969 no bairro do Jabaquara, a Osnir também irá inaugurar uma segunda unidade presencial, na Vila Prudente.

Com aproximadamente 300 metros quadrados, a nova casa vai replicar o cardápio clássico de lanches que incluem o cheese salada (R$ 29,90), que é o campeão de vendas, seguido pelo cheese bacon salada (R$ 29,90.) e pelo cheese egg salada (R$ 29,90). O cheese picanha ( R$39,90) é também uma das grandes pedidas da hamburgueria.

Na casa matriz, que possui 800 metros quadrados, o cardápio preserva mais de 80% das opções de lanche desde que foi inaugurada. A Osnir Hamburger também mantém as mesmas características das lanchonetes dos anos 60, com sofás e um clima retrô, que traz fotos antigas na parede.

Serviço

Unidade 1 - Av. Jabaquara, 550. 11:30/00:00 (sex. e sáb. 11:30/1:00)

Unidade 2 - Av. Zelina, 456. 11:00/23:15.