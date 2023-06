Paladar Cozinha do Brasil: baixe o e-book do evento que celebrou os biomas brasileiros

A 10ª edição do Paladar Cozinha do Brasil, que aconteceu em maio, celebrou e traduziu para os sabores, os saberes e a diversidade dos biomas brasileiros. Durante dois dias, chefs e profissionais da gastronomia como Carla Pernambuco, Heloisa Bacellar, Lucas Corazza, Lu Bonometti, a barista Isabela Raposeiras, o bartender Ale D’Agostino e Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade, da Companhia dos Fermentados ministraram workshops onde apresentaram ingredientes, decifraram técnicas e, sobretudo, trocaram ideias sobre as riquezas do nosso país.

Além deles, Onildo Rocha, chef do Notiê, restaurante do Espaço Priceless, foi o responsável por comandar um jantar que foi uma verdadeira experiência gastronômica baseada em sua expedição feita pela região amazônica e que lhe rendeu um enorme aprendizado de técnicas ancestrais.

Ao acessar o e-book Cozinha do Brasil, você poderá conhecer e entender os biomas brasileiros, descobrir se existe um jeito certo de tomar café, conhecer novos usos de nossos ingredientes e ainda baixar as receitas criadas especialmente para o evento. Das farofas brasileiríssimas (e deliciosas!) da chef Helô Bacellar às sobremesas que usam a mandioca de um jeito diferente, feitas pela dupla à frente da Companhia dos Fermentados, ou ainda que fazem uso inusitado de ingredientes como o cacau e a pupunha, explorados com perfeição por Carla Pernambuco e Lucas Corazza.

E, para quem ficou curioso, um vídeo dá uma palhinha de quem passou por lá e pôde vivenciar essa experiência in loco.

Ficou curioso? Baixe aqui e boa viagem pelo Brasil!