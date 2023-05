Festival de gastronomia pode não ser tudo igual, mas que se parece, se parece. O Taste of Paris, realizado no último final de semana, bem debaixo da Torre Eiffel, tinha fila, pratos descartáveis, gente atrás de selfie com chefs de realities culinários e gente em busca de provar iguarias pela primeira vez.

A brincadeira não saia barato: quem conseguiu reservar a entrada com antecedência pagou €20 para assistir a uma única das sete sessões que aconteceram da noite da quinta 11 de maio à do domingo 14. Em seguida, para provar as criações dos cozinheiros era preciso desembolsar no mínimo €8.

Dito isso, o evento foi divertido. E saboroso. Para começar, tinha o oeuf mayo, nada mais que um ovo cozido frio cortado ao meio, acompanhado de maionese. Detalhe, preparado por Alessandra Montagne, chef nascida no Brasil, conhecida e reconhecida na capital francesa graças a três restaurantes, o Nosso, o Tempero e o novíssimo Dana, exclusivo para membros associados.

A entrada mais caseira do país foi sublimada com o caviar Kasnodar (daí o valor de €12), proveniente da primeira fazenda de esturjão de Madagascar, portanto também a primeira da África e do Oceano Índico. “Aquela mulher ali acabou de me falar que sempre quis provar caviar e que nunca tinha podido. Enchi a colher!”, confessou com gosto Alessandra.

Do outro lado do salão, o colega Pierre Sang, franco-coreano que ganhou celebridade no Top Chef, em 2011, tinha entre suas ofertas o bibimbap vegetariano, preparado com arroz, lentilha verde de origem controlada, quinoa, espargos verdes, morango, ovo perfeito e sifão de pimenta piquillo (€10). Leve, sustante e surpreendente. Tudo ao mesmo tempo.

Apesar das filas constantes, Sang não arredou o pé do estande em nenhum dos dias. No máximo confraternizava com os amigos na janelinha lateral ou se ausentou para dar uma aula sobre hambúrguer e tartar de lagostim, no sábado à noite.

Exposto bem no meio do evento, o Shangri-la, um dos melhores hotéis da cidade, fez jus ao posicionamento com a lagosta em pasta, emulsão de bisque e salicórnia (12€). A massa assinada por Quentin Testart, aos 28 anos o chef executivo mais jovem dos palácios parisienses, tinha sabores profundos e remetia aos frutos do mar de sua Bretanha natal.

Mais corpulenta, igualmente deliciosa, era a paleta de cordeiro caipira que desmanchava até com garfinho de madeira descartável e exalava especiarias sobre uma cama de freekeh (trigo), frutas secas e laranjinha kinkan (€10). Uma receita de Alan Geaam, chef que fugiu da guerra civil na Libéria para o Líbano e hoje mantém cinco restaurantes próprios, sendo dois estrelados, e ainda assina cardápio em Courchevel, a mais luxuosa estação de esqui francesa.

Para adoçar, havia a chance de provar as criações de Nina Métayer, confeiteira habituée dos programas de TV. A mais vendida foi a flor (uma mousse de baunilha, biscoito de baunilha e azeite com praliné e noz pecan). Contudo, impressionava mais o l’olivier, ou oliveira, que combinava praliné de azeitona kalamata e biscoito de cacau com azeite de 0,2 de acidez (8€).

Quem tivesse ao menos mais € 11 dando sopa, podia harmonizar a degustação com champagnes da Laurent-Perrier, maison que existe desde o início do século 19 e é famosa por sua “finesse”.

À parte os pratos citados, merece nota o mel soufflé (“assoprado”), do empório Panacea. Um negócio familiar que decidiu tornar o mel mais leve e ainda mais nutritivo misturando-o em baixa temperatura com superalimentos frescos e orgânicos. Um exemplo, o de açafrão e canela (€12,50), com propriedades anti-inflamatórias e de fortalecimento do sistema imunológico. Outro? O energizante de gengibre e laranja (€12,50).

Além disso, quem não costuma frequentar a Rue Sainte-Anne, espécie de bairro da Liberdade compactado em Paris, teve no salão a chance de provar ou levar para casa itens da Aki Boulangerie (a partir de €3,20). Dentre os hypados doces à base de matchá, tinha dorayaki (panqueca recheada), mochi (massa pegajosa de arroz recheada com mousse do chá verde japonês) e melon pain (tradicional brioche japonês, craquelado por fora e maciozinho por dentro).

Serviço

Aki Boulangerie - 16 Rue Sainte-Anne, 75001. De seg. a sáb., das 7h30 às 20h30.

Délicatesserie - Printemps du goût, 2 Rue du Havre, 8° andar, 75008. De seg. a sáb., das 10h às 20h; dom., das 11h às 19h.

Nosso - 22 Prom. Claude Lévi-Strauss, 75013. De seg. e ter., das 12h às 14h; de qua. a sex., das 12h às 14h e das 19h30 às 22h.

Pierre Sang Express - 108 Rue Réaumur, 75002 . De seg. a dom., das 11h30 às 15h e das 17h30 às 22h30.

La Bauhinia – Shangri-la - 10 Avenue d’Iéna, 75016. De seg. a dom., das 12h às 14h e das 19h às 22h.

Restaurant Alan Geaam - 19 Rue Lauriston, 75016. De seg. a sex., das 12h às 14h e das 19h30 às 21h30.