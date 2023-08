Todo mundo quer um pão de queijo para chamar de seu, inclusive outros países. Segundo o professor de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi, Dawilson Fonte, vários países têm suas próprias versões do quitute e agora. Conheça algumas a seguir.

Pandebono

Este vem diretamente da Colômbia e é bem parecido com o nosso pão de queijo Foto: iStock | Banco de Imagens

Este vem diretamente da Colômbia e é bem parecido com o nosso pão de queijo, já que é feito com fécula de mandioca, queijo e ovos, mas, em algumas regiões do país, a receita leva também doce de goiaba.

Chipa

PUBLICIDADE

Em formato de ferradura, a versão do Uruguai e da Argentina leva polvilho, óleo vegetal ou azeite de oliva, queijo ralado, ovos e sal Foto: Tadeu Brunelli | Estadão

Em formato de ferradura, a versão do Uruguai e da Argentina leva polvilho, óleo vegetal ou azeite de oliva, queijo ralado, ovos e sal.

Pan de Yuca

Quem vai para o Equador encontra este quitute que além de ter o mesmo formato do nosso pão de queijo ainda é feito com amido de mandioca Foto: Freepik | Banco de Imagens

Quem vai para o Equador encontra este quitute que além de ter o mesmo formato do nosso pão de queijo ainda é feito com amido de mandioca e queijo típico da região. Só que por lá, muitas vezes, ele é acompanhado de iogurte.

PUBLICIDADE

Gougère

Freepik | Banco de Imagens Foto: Roberto Seba | Estadão

Até os franceses criaram uma receita semelhante, fazendo um bolinho de massa choux misturada com queijo - que pode ser gruyère, comté, ou emmental ralado. E, apesar de francês não ser muito fã de croissant recheado, no caso do bolinho de queijo deles vale o recheio com cogumelos, carnes ou presunto.

Pão de queijo ao redor do mundo

E quantas vezes já não presenciamos estrangeiros se deliciando com o típico pão de queijo brasileiro em vídeos na internet? Só esses conteúdos já nos dariam uma ideia do amor dos estrangeiros pelo pão de queijo, mas para que não fiquem dúvidas, dados comprovam que a grande maioria dos gringos acaba se apaixonando pela iguaria: mais de 50 países importam o quitute, incluindo Portugal, Itália, Japão e Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Gostou de saber dessas curiosidades? Então venha descobrir qual é o melhor pão de queijo.