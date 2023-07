Água mole em pedra dura, tanto bate até que… vira receita! Nas últimas semanas, um prato chinês com um ingrediente um tanto quanto inusitado viralizou no TikTok. Apelidado de “o prato mais duro do mundo”, o suodiu é uma comida chinesa típica do leste do país, e seu principal ingrediente são pequenas pedras (sim, pedras), fritas, refogadas e temperadas. Você encararia?

Calma, não precisa se preocupar, apesar de ser uma receita estranha para nós ocidentais, a comida de pedra não vai te fazer desistir da gastronomia chinesa. Afinal, embora as pedrinhas sejam o ingrediente principal do prato, ninguém sai por aí quebrando os dentes ou sofrendo para digerir os minerais depois de consumir o suodiu. Na verdade, as rochas devem ser sugadas e depois cuspidas, pois servem apenas para reter o sabor dos ingredientes e temperos nos quais foram refogadas. O próprio nome do prato pode ser traduzido como algo semelhante a “sugar e jogar fora”.

O suodiu é uma comida de rua, servida em pequenas porções. As pedras são colocadas em uma grelha ou panela wok e refogadas com óleo de pimenta, alho, pimentões, cebola, vegetais e temperos variados. A função das pedras é apenas extrair o gosto de temperos.

O suodiu é uma comida de rua, servida em pequenas porções. Foto: Medium/Mehek Kapoor

A iguaria, que chega às redes sociais com cara de novidade, é na verdade um elemento bastante antigo da cultura chinesa. Acredita-se que a receita tenha sido criada por barqueiros da província de Hubei, que por vezes ficavam presos no meio do rio, sem comida, enquanto entregavam suas mercadorias. Tendo sido transmitida por gerações, atualmente a receita toma conta das ruas da região.

Além de uma oportunidade de provar um prato diferente, a experiência de consumir a comida de pedra nas ruas do leste chinês pode ser bastante divertida. Muitos dos chefs que servem a iguaria narram o passo a passo do prato em forma de rima, e vídeos mostrando essa forma de preparo do suodiu viralizaram no TikTok. E no final, mesmo que o prato não agrade o seu paladar, vale a pena provar. Afinal, o suodiu é um prato barato, e as pedras podem ser levadas para casa “como recordação”.