Além de ser a estrela da ceia de Natal, o peru é símbolo de celebração e partilha, comumente servido em reuniões com amigos e familiares em torno da mesa. Desde o aroma tentador que permeia a casa até a suculência da carne assada, o peru de Natal é uma peça central que torna a ocasião verdadeiramente especial.

Desde o ritual de preparo até o momento em que a ave é servida, a cozinha se enche de um aroma irresistível que desperta o apetite e a ansiedade para a refeição que se avizinha.

Neste caderno, selecionamos cinco receitas de peru que podem transformar sua ceia. São vários recheios, acompanhamentos e formas de preparar essa belezura natalina.

Peru ao molho de champagne

Peru ao molho champagne Foto: @cacalo

A chef Fernanda Campagnoli, do restaurante Filó, preparou esse peru natalino com um diferencial delicioso: marinada de champagne e alho-poró. O resultado é um prato temperado na medida certa e muito macio.

Peru recheado com farofa agridoce

Receita de peru do Brodo Foto: Amanda Sabadell

O recheio de farofa de mandioca do chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, deixa tudo mais saboroso, inclusive o peru de Natal. O contraste entre a crocância da farofa e a maciez do peru vai deixar sua ceia ainda mais especial.

Peito de peru bolinha

Peito de peru com molho de laranja do Chalezinho Foto: Fabio Aro

O peito de peru bolinha é uma alternativa mais acessível se você estiver interessado em uma ceia um pouco mais econômica. Esta versão idealizada pelos chefs do Chalezinho fica muito gostosa com um molho de laranja. Além disso, você pode acompanhar o prato com fios de ovos e cerejas, que deixam o clima ainda mais natalino.

Peru recheado com leite de coco e gengibre

Delicioso peru ao molho shoyu Foto: Paula Valões

Nessa receita de peru recheado da chef Heloísa Bacellar, o leite de coco torna o recheio cremoso e cheio de sabor. Mas tem um segredo: Helô utilizou apenas o peito, que foi aberto em “borboleta” para receber o recheio cremoso e picante.

Peru glaceado ao melaço

Receita de peru glaceado ao melaço, do chef Paulo Neves, do restaurante Ghee Banqueteria. Foto: Divulgação/Ghee Banqueteria

O chef Paulo Neves, do restaurante Ghee Banqueteria, compartilhou sua receita de peru glaceado ao melaço e molho champanhe. Verdade que é preciso reservar algumas horas para a marinada, mas você não vai se arrepender.

