O TasteAtlas, plataforma conhecida mundialmente por eleger as melhores comidas do mundo, vem reconhecendo cada vez mais os pratos do Brasil entre os melhores nos mais diversos quesitos e, consequentemente, colocando ícones da cozinha brasileira, com o perdão do trocadilho, na boca do público internacional.

Desta vez, a nossa gastronomia ficou em destaque e saiu na frente de queridinhos de outros países, como o guacamole e os tacos do México. A técnica do churrasco também chamou a atenção dos estrangeiros e ultrapassou a parrilla da Argentina, ficando em sexto lugar.

A picanha, queridinha dos brasileiros, ganhou a segunda posição de todo o ranking, depois vem o pão de queijo em 10°, seguido pelo pavê e o bombocado, em 21º e 22º. Logo após, a alcatra em 24º, a coxinha no 34º lugar, escondidinho em 36º, fraldinha vem no 44º e, por último, o vatapá em 49º.

Claro que os brasileiros fizeram a festa nos comentários nas redes sociais. “Picanha sempre será a melhor” disse uma internauta. “Amo todos”, declarou outro. Por outro lado, alguns reclamaram da ausência da feijoada: “Vocês conhecem a feijoada?”, “Cadê a feijoada? Melhor que o pavê”, “Não faz sentido essa lista”.

Confira o ranking abaixo: