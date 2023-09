Pinguina celebra Dia do Sorvete com collab e abertura de duas novas lojas

Um dia desses, João Naufal estava almoçando no Pasta Shihoma, o mais bombado de seus vizinhos. Não lembra bem por quê, mas acabou conhecendo Rafael Protti, o chef pâtissier por trás da Crime Pastry Shop. Papo vai, macarrão e tiramisù vêm, e eles prometeram fazer algo em parceria.

Sem avisar o novo parceiro, o ex produtor culinário do MasterChef pediu todos os doces da vitrine e... “Nossa, a cheesecake de coco com maracujá é sensacional, né? Eu precisava conseguir algo nem que fosse parecido com aquilo”.

Por sorte, conseguiu e a cheesecake de coco com maracujá integrará as 12 alternativas diárias da sorveteria nos arredores do Beco do Batman desde o próximo sábado, dia do sorvete, até o domingo seguinte, o 1º de outubro (uma bola a R$ 14, duas a R$ 20 e potes de meio litro a R$ 45).

Verdade seja dita, a Pinguina já tinha um sorvete de cheesecake com calda de frutas vermelhas. Ainda assim, João e a esposa Larissa Schutze deram voltas para criar uma mais parecida com a torta do confeiteiro. No fim, apenas acrescentaram um pouquinho de coco na receita que tinham e sablés do mesmo sabor, fornecidos por Protti.

O confeiteiro Rafa Protti e o sorveteiro João Naufal com a casquinha de cheesecake de coco e maracujá, à venda a partir do dia 23 Foto: Giuliana Nogueira

“Amo cheesecake e todas as suas variações. A gente faz a nossa sem nata, com bastante cream cheese. O maior desafio foi reproduzir a calda de maracujá da Crime sem que ela congelasse”, conta o sorveteiro.

Feliz com o resultado, João contava em servir o sabor nas duas novas lojas, contudo, as aberturas ficaram para o dia 30 de setembro, uma na Rua Martinico Prado, 471, na Vila Buarque, num imóvel que abrigava o Brownie do Luiz; a outra, na Rua Dr. Miranda de Azevedo, 637, na Pompeia, bem em frente ao Petiskin do Bob.

“A vibe é bem parecida com a da Vila Madalena e tudo sai daqui mesmo. Vamos aumentar a produção de chocolate branco com caramelo e macadâmia e de chocolate belga, que sempre vendem mais, e ver o consumo dos outros sabores. No pop up que fizemos no Itaim, doce de leite bombava”, avalia ele.

Pinguina

R. Medeiros de Albuquerque, 337, Vila Madalena. Ter. a sáb., das 12h às 19h; dom., das 12h às 18h. Tel.: (11) 99330-2338