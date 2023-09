Vem aí mais uma edição do Festival Pinheiros! No dia 17 de setembro, das 9h às 19h, na Rua dos Pinheiros e transversais, você poderá aproveitar o que há de melhor da gastronomia do bairro de São Paulo.

A realização é do Coletivo Pinheiros - Associação de comerciantes do bairro Pinheiros e conta com atrações de música ao vivo e com a presença de diversos estabelecimentos gastronômicos, como Taquería La Sabrosa, Bráz Elettrica Pizza, Cenoradas, Preto e Mil Confeitaria.

O objetivo do evento gastronômico de São Paulo é incentivar o consumo no comércio local, incluindo gastronomia, serviços, cultura, lazer, ações sustentáveis e mobilidade urbana. Abaixo, veja todos os nomes de restaurantes, confeitarias e mais que estarão vendendo seus produtos no evento de rua do bairro que completa 463 anos em 2023.

Beik

B.lem

3 Brasseurs

Bráz Elettrica Pizza

Brigadeiro Doceria & Café

Cantina Gigio

Cenoradas

Chimi

Donuts da Mari

Fazemos Pão

Gumi Lab

Havanna

Le Jazz Boulangerie

Low BBQ

Mica

Mil Confeitaria

Na Garagem

Pensão Bar

Preto

Rinconcito Peruano

Souk Burger

Taquería La Sabrosa

Walk

Z Deli Sandwiches

Serviço

Rua dos Pinheiros e transversais. 17/09 (9h às 19h)