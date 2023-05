O Parque Villa-Lobos, que tem recebido muitas exposições e atrações culturais em São Paulo nos últimos tempos, no próximo dia 28, irá se transformar em palco de um piquenique gigante com a chegada do Festival PICNIC Food & Music.

Quais são as duas coisas que não podem faltar em um piquenique? Comida, é claro, e muita diversão, seja em família, com amigos ou mesmo sozinho, curtindo a natureza. Neste evento, a parte da refeição ficará a cargo dos restaurantes: Albero Dei Gelati, Animus Restaurante, Banana Verde, Fôrno, La Guapa, Pirajá, Pita Kebab, Pizza Onesttà, Preto Cozinha, Sandubinha do Bem, Souk Burger e Suri.

O lado musical também estará coberto, já que o festival contará com dois palcos que receberão nomes como GUPE, Hotelo, Jonas Medeiros, Miranda Kassin, Nômade Orquestra e POIN – Pequena Orquestra Interativa. Além disso, o espaço também terá lugar para animais, crianças, área de descanso e uma feira de pequenos produtores com itens de moda, arte, decoração, bem-estar e botânica.

Apesar da entrada ser gratuita, a entrada no local está sujeita à lotação e à rotatividade do público (sai um, entra outro), conforme a capacidade do espaço.

Serviço

Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa. 28/05 (das 9h às 19h). Entrada gratuita. Informações em: @picnicfoodmusic.sp